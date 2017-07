Lennuliiklus on meie asi!

Saaremaa lennuühenduse töögrupp tõdeb, et praeguse Kuressaare ja Tallinna vahelise lennuühendusega ei saa kuidagi rahul olla: lennuk on liiga väike ja lennuajad ebasobivad. Saarte Hääl küsis töögrupi liikmetelt järgmist:

1. Missugune oleks ideaalne Tallinna ja Kuressaare vaheline lennuühendus – kui suur peaks olema lennuk ja milline lennugraafik? 2. Kas Kuressaarel peaks olema lennuühendus ka teiste Eesti linnadega, näiteks Tartuga või lausa välismaaga? 3. Kui suur on oht, et saarlaste huvidega ja ootustega jäetakse arvestamata ka uue hanke korraldamisel?

Madis Kallas, Kuressaare linnapea ja Saaremaa omavalitsuste liidu esimees:

1. Jäädes realistiks ja vaadates just perioodi 2019-2024, võiks see ideaalne lennuühendus olla järgmine. Lennuki suurus vähemalt 40 kohta. Kellaajad hommikul vähemalt 1 tund varasemad praegusega võrreldes. Õhtused ajad sobivad ka sellised nagu praegu. Igal päeval peaks olema kaks lendu. Reedeti ning pühapäeviti ka lisaks päevane lend või siis suurem lennuk.

2. Enne, kui ei ole tagatud Tallinnaga suurema lennukiga ühendust, on mõnevõrra ennatlik rääkida teistest liinidest.

Samas, perspektiivis peab see olema meie kindel eesmärk, et näiteks Riia, Stockholm, Helsingi, Tartu või St. Peterburg võiksid olla otselendudega Kuressaarest tulevikus kaetud. Loomulikult on see praegu unistuste tasandil. Soovides aga neist liinidest kas või ühte, peame ka sellega sisuliselt kohe, pärast uue hanke õnnestumist, tegelema hakkama.

3. Selles küsimuses usun mina Eesti riiki ja nende soovi arendada ka elu väljaspool Harjumaad. Ma ei usu, et riik vastu kohalike tahtmist sellise valiku teeb. Kindlust sellele annavad kohtumised erinevate ministritega ja nende toetav seisukoht suurema lennuki ning sobilikemate aegade suhtes.

Kalle Laanet, riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige:

1. Täna on meie, saarlaste ja Saaremaa külaliste jaoks oluline esiteks see, et lennuk oleks suurem. Mis see suurus täpselt peaks olema, ütlevad spetsialistid.

Teiseks peaks lennugraafik olema tunduvalt mõistlikum. Praegune väljumiskellaaeg on Tallinnasse tööasjade ajama sõitmiseks täiesti sobimatu.

2. Kui räägime sellest, et Saaremaa on arenev majandus- ja kultuuripiirkond, siis oleks mõistlik, et Kuressaarel oleks lennuühendus sellis(t)e sõlmpunkti(de)ga, kust saaks otse lennata Euroopasse või Aasiasse. See on muidugi tulevikuteema. Täna on oluline, et Tallinna liinil oleks suurem lennuk ja parem lennugraafik.

Kui rääkida lennuühendusest Eesti teiste linnadega, siis ei oska ma täna vastata, kes oleks huvitatud Saaremaalt lendama näiteks nädala sees Tartusse. Pühapäeval ehk oleks lendamisest huvitatuid – näiteks üliõpilased, kui pilet oleks nende jaoks mõistliku hinnaga.

3. Ühendused on meie saare arengu seisukohalt võtmesõna. Mandri inimene sellest aga üldjuhul aru ei saa. Olemegi toetusrühma kokku kutsunud selleks, et kui 2019. aastal lõppeb leping praeguse operaatoriga, saaksime juba riigihanke tingimuste väljatöötamisel kaasa rääkida – et saarlaste huvid oleksid selles võimalikult hästi esindatud.

Kõik saarlased peavad selle nimel tööd tegema, et seekord meiega rohkem arvestataks – selgitama, rääkima oma tuttavatega, kes on võtmepositsioonidel, et oma seisukohti võimalikult hästi selgitada ja kuuldavaks teha. Usun, et siis täidame ka oma eesmärgi.

Terje Nepper, Saaremaa Ettevõtjate Liidu (SEL) juhatuse aseesimees:

1. SEL on jätkuvalt seisukohal, et Kuressaare-Tallinn vahelisel lennuliinil peaks sõitma vähemalt 33-kohaline lennuk. Minimaalseks lendude arvuks nädalas näeme 16 lendu. Lennuliiklus peab olema igapäevane. Reedel ja pühapäeval peaks olema lisalend, millele on juba praegu nõudlus olemas. Praegu on Kuressaare lennuliin sõltuv ka Hiiumaa liinist, mistõttu on mõlemale saarele sobivate lennuaegade leidmine oluliselt keerulisem. Ideaalis näeksime Kuressaare-Tallinn lennuliini eraldiseisvana Hiiumaast.

2. Teistest Eesti linnadest oleme arutanud ühendust Tartuga, seda eelkõige, arvestades ka üliõpilaste vajadusi. Juttu on olnud reedest ja pühapäevast. Lähiriikidest on kaalutud Riia, Helsinki ja Stockholmi suunda, kuid see eeldab väga tugevat era- ja avaliku sektori koostööd.

3. Me väga loodame, et seekord arvestatakse hanke tingimuste koostamisel ka kohaliku kogukonna soovide ja antud sisenditega. Kurb on tõdeda, et eelmisesse uuringusse said meie lähteülesanded küll kirja, kuid lõpptulemuses nendega ei arvestatud.

Margus Puust, SELi juhatuse aseesimees, Tallinna lennujaama nõukogu esimees:



1. Praegune operaator on olnud tubli. Lennu ärajäämisi ja hilinemisi on olnud harva ja need on olnud korrektselt põhjendatud. Tekkinud on usaldus ja see näitab tegelikku vajadust kõige paremini. Piletid on tihti välja müüdud ja teatud päevadel on alles vaid üks-kaks piletit. See tähendab, et suurem perekond või mõni reisiseltskond on sunnitud loobuma. Usun jätkuvalt, et liinil Tallinn-Kuressaare-Tallinn võiks lennata vähemalt 30 istekohaga lennuk. Suurem lennuk võimaldab rohkem pagasit ja meelitab juurde ka natuke suurema lennukartusega reisijaid. Keskpäevane lend, eriti suvel, peaks samuti olema. Esmajärjekorras räägiksin siiski suuremast õhusõidukist. Õhtune lend on heal ajal, samas hommikune peaks olema vähemalt kell 9-9.30 Tallinnas.

2. Mida rohkemate kohtadega on lennuühendus, seda parem. Siin tuleb asju kohe alguses liigitada: riigi doteeritavad ja kommertslennud. Riik doteerib ühendusi lähtuvalt regionaalpoliitilistest põhimõtetest, väärindades majandus- ja üldse elukeskkonda ääremaal. Eestisisesed lennuühendused saavad täna ikkagi veel toimida ainult toetusega. Ka siin on mõistlik vaadata asju ükshaaval. Kõigepealt on läbi suurema istekohtade arvu vaja paremaks saada Kuressaare ja Tallinna vaheline lennuühendus Ja siis vaadata edasi, juba uues olukorras. Lennuühendused välismaaga saavad siiski tekkida ainult kommertsalustel. Regulaarne ühendus oli ka Kuressaarest Soome ja Rootsi, kuid need katkesid seoses eelmise kümnendi lõpu masuga. Need tulevad kindlasti tagasi ja kindlasti tekib siin ka sünergia koos hästi toimiva kohaliku liiniga.

3. Siin saab ikkagi loota ainult sellele, et kohapealset arvamust arvestatakse. Selleks peab muidugi kohapealt tegema tublit ja järjepidevat tööd!