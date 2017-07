Mototoobrile koguneb rahvusvaheline seltskond

Täna pärastlõunal algab Saaremaal Karujärvel kolm päeva kestev rahvusvahelise haardega üritus Mototoober 2017.

Ürituse ühe korraldaja Ösel MC presidendi Erki Evestuse sõnul saab Mototoober alguse homme pärastlõunal. „Koguneme 21. juulil umbes kell kolm pärastlõunal Auriga keskuse Honda parkimisplatsil,“ täpsustas ta. „Paraadi algus on 17 ja see kulgeb mööda Tallinna ja Smuuli tänavat Karujärvele.“

Evestus kutsus kõiki saarlasi üritusele kaasa elama. „Ainult saare rahvale me seda paraadisõitu ju teemegi!“ märkis ta ja lisas, et ohutuse huvides võiksid inimesed lastel ja oma lemmikloomadel ikkagi silma peal hoida.

Nagu varasematel aastatel, nii on ka tänavune Mototoober rahvusvahelise haardega. „Osalejaid on ühtekokku kümmekonnast riigist,“ lausus Evestus. „Näiteks tean kindlalt, et kolm meest tulevad Moskvast. “Ösel MC presidendi väitel püüavad nad kogu üritusele võimalikult palju saaremaist ilmet anda.

„Juba aastaid on meile esinenud külataidlejate kollektiivid, rahva seas liigub ringi lõõtsamees, toimuvad auhinnalised murumängud, täiega köevad järveäärsed iglusaunad, keelekasteks antakse koduõlut ja mõlemal õhtul süüdatakse suured lõkketuled,“ kirjeldas ta eelseisvaid sündmusi. „Reedel annab kohalolijatele kontserdi tsiklimeeste ansambel Soomest, tantsuks mängib aga Eesti bänd Omad Poisid.“

Esimene Mototoober toimus 2001. aastal Leisis. Tõsi, toona kandis üritus Õllemoto nime. „Esimesel tsiklimeeste kogunemisel osales alla 20 inimese, tänavu kisub aga osalejate arv juba 1000 ringi,“ täheldas Erki Evestus. „Kindlasti kavatseme seda ettevõtmist elus hoida ja järgmiseks aastaks oleme kämpingud juba ette broneerinud.“