Muusikutest vennad Põldad üllatavad kodusaare publikut

Homme õhtul Kuressaare kultuurikeskuses kõlaval kontserdil “Ooperivariatsioonid” astuvad muusikutest vennad Johannes ja Heldur Harry Põlda esimest korda laval sellises koosseisus, kus üks on tenor ja teine viiuldaja.

Mõlemad saarlastest noormehed on laval esinenud juba lapsest saadik ning varem koos musitseerinud vaid viiuldajatena. “Kontserdi idee sai alguse eelmisel aastal Saaremaa Ooperipäevade kunstiliselt juhilt Arne Mikult, kes pakkus välja, et ooperit võiks esitada hoopis viiulil, pidades silmas, et ooperimuusikale on heliloojad kirjutanud erinevaid töötlusi,” rääkis Heldur Harry Põlda Saarte Häälele.

Noormeestega koos musitseerib nende kauaaegne lavapartner Lea Leiten klaveril.

Kontserdil kõlavad Johannese esituses muuhulgas Wieniawski fantaasia ooperi “Faust” teemadel ja Sarasate “Carmeni-fantaasia”.

Tenorina oma lauljakarjääri alustav noorem vend Heldur Harry laulab aariaid tuntud ooperitest, nagu “Rigoletto”, “Jevgeni Onegin” jt.

Triol on publikule varuks ka üllatusi, seda ikka spetsiaalselt oma saare inimestele.

“Saaremaa ja saarlased on meid alati toetanud, hästi vastu võtnud ja tahame neile kasvõi kord aastas näidata, mida kaugel võõrsil õpime, tahame neid oma muusikaga rõõmustada,” laususid vennad.