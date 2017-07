Nasval saab taas suuri kalalaevu remontida

Laevaomanik Mihkel Undrest tunnustab Nasval tegutsevat Baltic Workboatsi, tänu kellele on taas võimalik Saaremaal suuremaid traallaevu kaldal remontida.

Kolmapäeval tõsteti Nasva sadamas võimsa kraana abil kaldale traallaev Hanna, mis vajas nii mõõtmistöid kui pisut remonti. Tallinnast saabunud spetsialistid mõõtsid ära kere paksuse, täna kontrollib veeteede ameti esindaja üle laeva korpuse, lisaks tehakse väike roolilehe remont.

Undrest ütles, et see on mitmekümne aasta järel esimene kord, kus kalalaeva Nasva kai peal remonditakse. Võimalus tekkis tänu BWB uuele kraanale, mis suudab tõsta kuni 800 tonnist raskust.

„Tuleviku mõttes on see saarlastele väga suur pluss. Enam ei pea sõitma Tallinnasse dokki ja pikas järjekorras ootama. Me saame vajalikud toimingud kodusaarel ära teha. Saame kasutada omaenda mehi, Saaremaa teisi spetsialiste, saame jätta raha siia, mitte ei pea seda Tallinnasse vedama,“ rääkis Undrest.

BWB laevatehase omaniku Margus Vanaselja sõnul on väiksemaid kalalaevu Nasva tehases remonditud ka varem, aga nii suuri nagu Hanna, mitte.