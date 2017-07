Kuivastu ja Virtsu liini teenindava parvlaeva Piret naiste tualettruumis on puhtusest vajaka – seinaääred ja põrand on seal sõna otsese mõttes mustusekihiga kaetud.



Saarte Hääle toimetusele fotod läkitanud Kersti oli parvlaeva WC kehvast heakorrast nördinud. Eriti häiris teda tõik, et olukord pole kuu aja jooksul grammigi paranenud, ehkki TS Laevadele on kaebekirigi läkitatud. „Olukord ei ole paranenud ega halvemaks läinud. Aga sorry otse ütlemast – see kusehais on õudne,“ leidis häiritud reisija, kes on kõnealusel perioodil WC kehva heakorraga korduvalt kokku puutunud.

Pidevalt must



Kersti sõnul reageeris TS Laevad kaebusele kiiresti, seega on veelgi kummalisem, et WCs lokkab jätkuvalt räpp. „Öeldi, et nad võtavad teadmiseks ja parandavad olukorda. Nagu näha ei ole midagi parandatud,“ kurjustas reisija. „Ei taha iga väikse asja pärast vinguda, aga jutt on hommikutest, mitte hilisematest aegadest. Igasugu asju juhtub, kuid kui see kordub pidavalt, siis ei saa see olla juhus.“

TS Laevade laevateeninduse koordinaator Airi Raamat vabandas kliendi ees ja selgitas, et kõik teenused parvlaevadel on kaetud lepingutega – koristust korraldab Pindi Kinnisvarahaldus OÜ. Raamat märkis, et lepingus on sätestatud koristajate hulk, koristatavad pinnad ja töö sagedus. „Senised teenindajad laevadel on olnud väga tublid,“ kinnitas ta. Raamatu sõnul on klientide pöördumisi koristusteemadel laekunud üksikuid ning nendele on koos koostööpartneriga reageeritud.

Peep Sooman Pindi Kinnisvarast tõdes aga, et parvlaevade heakorraga seoses pole temale teadaolevalt neile seni ühtegi kaebust tulnud. Ta märkis, et laevas käib koristamine etapiviisiliselt ehk ajal, mil reisijad laevalt maha lähevad ning uued pole veel peale tulnud.

Juhtub mõndagi



„Laeval on tualettide arv piiratud ja kui reisijatega samal ajal ka koristaja seal on ning ruumi ära võtab, ei võimalda see inimestel seal neid asju teha, mida nad sinna tegema lähevad,“ kõneles Pindi kõneisik. Poole tunniga, mil laev väina ületab, võib aga WCs juhtuda nii mõndagi.

Ka Sooman avaldas kahetsust, et reisija on ebameeldiva kogemuse osaliseks sattunud, kuid „on tualettruumi eripära, et toimingud, mida seal tehakse, ei ole nii puhtad kui kohvilauas.“

Tema pani inimestele südamele, et ka reisijad ise jätaks endast maha puhta WC, sest millegipärast kipuvad inimesed avalikes kempsudes pahatihti viimsetki korraarmastust kaotama. „Ükskõik, kus te tualettruumis käite – palun hoidke seda samamoodi nagu oma kodus.“