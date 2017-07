Saaremaa ehitusfirmal Saare Erek on ühekorraga tööd pakkuda kahele tislerile, keda ollakse valmis kohapeal välja õpetama, kahele puitdetailide valmistajale ja ka kahele pakkijale.

Saare Ereki tootmisjuhi Marek Vitsa sõnul on selle taga mitmed erinevad põhjused, et neil nõnda ohtralt vabu töökohti leidub.

„Kes läheb ära, on väsinud sellest tööst. Kellega on midagi juhtunud, kes välismaale tööle läinud, kolinud mandrile või Soome. Mõnele inimesele on ka palganumber väike,“ kõneles Vits. „Kõik asjad kokku teevadki suure probleemi,“ tunnistas ta. Puudujääk töötajate hulgas ongi ühekorraga 5-6 inimest.

Vitsa sõnul peaks nii tisleritel, puitdetailide valmistajatel ja pakkijatel, kes tööle kandideerivad, mingigi eelnev puiduga töötamise kogemus ikkagi olemas olema. Kohapeal näidatakse ette, kuidas mingi konkreetne detail valmib. Samuti peaks tööle kandideerijad olema rõõmsameelsed ja suhtuma töösse optimistlikult. „Kui inimesel on tahtmine tööd teha, saab kõiki asju õpetada,“ kinnitas Vits.

Tootmisjuhi sõnul ei ole Saaremaal puutöömehi kuigi lihtne leida. Tema ütleb isegi, et tegemist on üsna võimatu missiooniga. Tisleri eriala ei ole näiteks otseselt õpetatud ning nii tuleb üldjuhul inimestele ikka kõik puidutõed otsast lõpuni selgeks teha. „Olukord süveneb igakuiselt,“ nentis Vits.

Ometi tööd pakkuda on ning kes midagigi puidutööst teab ja töökohta vajab, siis on tegemist väga stabiilse kellast-kellani ametiga. „Kell 8.00-16.30, iga päev samal ajal,“ kinnitas tootmisjuht.

Marek Vits märkis, et kui tõesti leidub huviline, kes tahab tööd teha ja saab kiirelt asjad selgeks, siis võimaldavad nad talle 700-800 eurot netokuupalgana.

Iseenesest on tööd Saare Erek ASil üsnagi palju ning kurta ses osas pole millegi üle. Marek Vits märkis, et aiamajade tootmises täidetakse parasjagu hoogsalt Saksamaa ja Hollandi majade aastaseid tellimusi. Elementmajade osas tehakse aga praegu Rootsis olevaid ridaelamuid ja käsil on ka eramajade valmistamine Eestis.

Nõudmised ja kohustused



TISLER

• Töökirjeldus: puittoodete valmistamine ja tööde tegemine vastavalt projektidele, sh projektide järjekorra jälgimine, puidust avatäidete valmistamine, vajadusel toodete viimistlemine, ettevalmistustööd puidu töötlemiseks (jooniste lugemine, mõõtmine, tööprotsesside korraldamine), puidu töötlemine puidutöötlemispinkidel ja -masinatel (puidutöötlemispinkide ja –masinate seadistamine, lõikeinstrumentide käsitsemine, saagimine, hööveldamine, puurimine, freesimine, treimine, lihvimine) ning puidu töötlemine käsi-, pneumo- ja elektritööriistadega.

PUITDETAILIDE VALMISTAJA

Töökirjeldus: puitdetailide valmistamine ja tööde teostamine vastavalt projektidele, ettevalmistustööd puidu töötlemiseks (jooniste lugemine, mõõtmine), materjali ette toomine ja töökohale toimetamine, puidu töötlemine puidutöötlemispinkidel ja -masinatel (puidutöötlemispinkide ja –masinate seadistamine, lõikeinstrumentide käsitsemine, saagimine, freesimine, lihvimine) ja puidu töötlemine käsi-, pneumo- ja elektritööriistadega.

PAKKIJA

Töökirjeldus: puitdetailide pakendamine ja komplekteerimine vastavalt nõuetele, toote detailide vedu pakkimiskohta, toote detailide markeerimine ja mõõtude kontroll vastavalt toote joonistele, furnituuri komplekteerimine (sh tarvikute kaalumine) vastavalt toote projektile, puitdetailide pakendamine (kiletamine, kinnitamine metall-lintidega).

Allikas: Saare Erek AS