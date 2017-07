Raekoda hakkab remontima Korberi OÜ

Kuressaare linnavalitsuse korraldatud hanke „Kuressaare raekoja rekonstrueerimistööd“ võitis Korberi OÜ, kelle pakkumus ilma käibemaksuta oli 283 489,5 eurot.

Kokku laekus hankele kolm pakkumist, Kuressaare ehitusfirma Korberi OÜ oma oli neist madalaim. Saarte Hääl on varem kirjutanud, et tööd on vajalikud selleks, et kohandada raekoja teise korruse saal Saaremaa valla volikogu tööruumiks. Tööd kestavad augustist detsembrini.

Samaaegselt remondiga teisel korrusel toimub külastajate teenindamine esimesel korrusel edasi, välja arvatud ajal, mil esimesel korrusel ehitatakse välja ventilatsioonisüsteemid.