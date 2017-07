Saaremaad külastab Taiwani suursaadik

Eile saabus Saaremaale Taiwani suursaadik Rong-Chuan Wu ja kaheliikmeline võtte­grupp Taiwani televisioonist.

Kaugeid külalisi saatnud riigikogu Taiwani toetusrühma esimees Kalle Laanet ütles Saarte Häälele, et Lätis asuva saatkonna suursaadik vahetus möödunud sügisel. Nii tuligi uus saadik Rong-Chuan Wu tutvuma Eesti ja Saaremaaga. Kaasa võeti võttegrupp Taiwani televisioonist, kes teevad tutvustavat saadet Eestist. Peaasjalikult keskenduvad nad selles Eesti edusammudele e-riigi ja e-teenuste valdkonnas.

Eile külastasid Taiwani esindajad Saaremaa ooperipäevi ja kohtusid ka Kuressaare linnapea Madis Kallasega, kellelt telemehed saate jaoks intervjuu võtsid. Lisaks käidi uudistamas võimlemisklubi Pärl tegevust ja Saaremaa lihatööstust. Täna Saaremaalt lahkuvad külalised sõidavad läbi veel Mändjalast, Anglast ja Pädastest.

Taiwani suursaadik Rong-Chuan Wu ütles, et tema hinnangul on Saaremaa suure potentsiaaliga saar. Ta lisas, et siia ei tuldud ainult ooperit nautima, vaid otsima võimalusi ärialaseks koostööks. Näiteks lihatööstuses arutati, kuidas saaks siinset toodangut Taiwani eksportida. Samuti näeb Wu võimalusi kultuurivahetusprogrammideks kahe saare vahel.

Taiwaniga on saarlased kokku puutunud varemgi. Mõned aastad tagasi esines Kuressaare spordikeskuses tantsutrupp Taipeist. Lisaks toetasid Taiwani esindajad 2015. aastal 3000 euroga Saaremaa lasterikaste perede ühendust.

Taiwan on maailmas tuntud kui kiire majandusarenguga riik. Selle poliitiline staatus on aga mõnevõrra keeruline. De Facto on Taiwan iseseisev, kuid sellest hoolimata ei tunnusta teda riigina enamik teistest riikidest. Nii ei kuulu Taiwan ka ÜROsse, kuid see ei tähenda, et tal mitteametlikke suhteid teiste maadega poleks. Ka Lätis asuv Taipei Mission in the Republic of Latvia ei ole ametlikult saatkond, kuigi täidab sisuliselt saatkonna ülesandeid terves Baltikumis.