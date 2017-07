Sinaida Sillart 75: Juubilar võttis moto romaanist “Kaks kaptenit”

Aukartustäratava tegevsportlase ja treeneri staažiga Sinaida Sillart alustas 50 aastat tagasi Saaremaa spordikoolis tööd võrkpallitreenerina.

“Olin lugenud Venjamin Kaverini romaani “Kaks kaptenit”. Sealt loetu “Võidelda ja otsida, leida ja mitte alla anda”, läks hinge. Olen püüdnud selle järgi tegutseda,” mainib täna 75-aastaseks saav populaarne treener.

Kärla vallas sündinud ja kasvanud tüdruk tuli suurde linnakooli pärast neljanda klassi lõpetamist Paadla algkoolis. “Kergejõustikutreeningutele kutsus mind treener Ilmar Kivi. Selle spordialaga tegelesin kuni keskkooli lõpuni. Alles pärast seda hakkasin Erich Truumure juhendamisel võrkpalli mängima,” annab juubilar teada, millal spordiga sinasõbraks sai.

Harrastades eelmise sajandi kuuekümnendail aastail veel korvpalli, võimlemist ja jalgrattasõitu, kujunes juubilari meelisalaks ikkagi võrkpall. Tegevsportlasena peab nüüdne tunnustatud treener parimaks tulemuseks Kalevi meistrivõistlustel 1964. aastal saavutatud esikohta. Neli aastat hiljem pandi Saaremaa naiskonna mängijaile Kalevi tiitlivõistlustel taas kuldmedalid kaela.

Tallinna Pedagoogilise Instituudi kehakultuuriteaduskonna lõpetas Sinaida 1974. aastal. Saaremaa spordikoolis oli ta tolleks ajaks tüdrukutele võrkpallimängu õpetanud seitse aastat.

“Minu suureks eeskujuks treeneritöös oli Võru treener Jaan Gutmann. Tol ajal võitsid tema hoolealused kõigis kolmes vanusegrupis vabariigis medaleid. Minul õnnestus see saavutada pärast kümneaastast treeneritööd. 1977. aastal olid Saaremaa spordikooli tüdrukud kõigis kolmes vanuseklassis esimese kolme hulgas. Kui võitsime koolinoorte spartakiaadil välisväljakul Gutmanni võistkonda, siis oli meil kõigil sellest väga hea meel, pisara võttis silma,” tunneb Siina nüüdki aastakümnete tagusest võidust rõõmu.

Saarte mängudel on Saaremaa võrkpallinaised võitnud Sinaida Sillarti juhendamisel kuus saarte maailmameistritiitlit (nii võib väita, kuna võisteldakse ju ü l e m a a i l m s e t e l saarte mängudel), saavutanud neljal korral teise koha ja korra tulnud kolmandaks.

2004. aastal tunnustati Sinaida Sillartit Saaremaa aasta treeneri tiitliga. Samal aastal valiti aasta võistkonnaks A-klassi tütarlaste võrkpallinaiskond, keda Siina juhendas.

Andekaid õpilasi on olnud tal palju. Juubilar nimetab Kristi Põldu, kes aastakümneid võrkpalli juures olnud. Ligi 30 on olnud neid, kes oma võrkpalli A ja B saanud selgeks Siina käe all ja hiljem rakendanud oma oskusi ja kogemusi Eesti koondnaiskonnas. Erilist rõõmu tunneb teenekas treener sellest, et tema õpilaste lapsed on tee võrkpalliväljakuile leidnud. Nii kanduvad võrkpallitraditsioonid põlvest põlve edasi. Võrkpallurite edule elab Siina kaasa kodus teleri ees istudes võistlusi vaadates või kui pallurid Kuressaares mängivad, läheb ta kindlasti saali omasid ergutama.

Siina poeg Priit elab ja töötab Tallinnas. Ema juubelipäevaks sõidab temagi kodusaarele.

Teenekale treenerile ikka samasugust eesmärgikindlust, nagu ta ise endale romaani “Kaks kaptenit” järgi seadnud – võidelda ja otsida, leida ja mitte alla anda. Heade soovidega ühinevad Saarte Hääl ja Kadi raadio.