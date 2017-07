Avatud talud tutvustavad maaelu

Pühapäeval avavad huvilistele taas oma uksed talud ja farmid, pakkudes võimalust maitsta värsket talutoitu, võtta osa meelelahutusprogrammist ning kaeda üle põnevad loomad.



23. juulil toimub 10.00-17.00 taas üle-eestiline avatud talude päev, kuhu on kokku tänavu registreerunud 275 talu ja ettevõtet. Suuremad farmid ja väiksemad talud pakuvad võimalust tutvuda loomade, taimede ja põllumajandustehnikaga, võtta osa ekskursioonidest ja töötubadest ning kinnitada keha ehtsa talutoiduga. Iga talu on ürituse tarbeks valmistanud ette programmi, milles tutvustatakse oma talu eripärasid ning pakutakse külastajatele võimalust näha, mismoodi näeb välja üks tänapäevane talupidamine või toimiv põllumajandusettevõte.

Mustjalas saab näiteks valmistada sinepit, Leedri talus ootab igal täistunnil talutuur, tehakse vihtu ja valmistatakse kehakoorijat. Saksa talupoes õpetatakse jäätisetegemist, Pihtla õlleköögis tutvustab pruulmeister õlle valmistamise juurde käivat masinavärki ja protsessi.

Ranso talu peremees Jaanus Salli eestvedamisel toimuvad klassikalises Lääne-Eesti talus ekskursioonid, kus vaatluse all on nii loomad kui ka talutehnika. „Ajan oma lihaveised ka lähikonda – kuigi nad võivad olla pisut pelglikud, meeldivad nad inimestele ja eriti lastele ikka,“ sõnas Sall. Oma pere ja kodukandi vabatahtlikega serveeritakse kohapeal ka söögipoolist ning lastele erinevat meelelahutust.

„Ma olen väga selle poolt, et Eestis säiliks väikepõllumajandus ja tootmine ja veidike ehedat, nostalgilist külaelu. Meie talu on ostetud aastal 1906 ja siis on ka hooned restaureeritud, kuid inimene, kes otsib juuri ja minevikku, saab siit autentse kogemuse,“ sõnas peremees.

Ta lisas, et külastajatel on sageli erinevad eesmärgid ja huvid, kuid sellegipoolest on näha, et maaelu inimesi külmaks ei jäta. „Esimesel aastal suhtusin asja veidi skeptiliselt, kuid eelmisel aastal tegin juba suure rõõmuga. Siis käis meil külas ligi 200 inimest ning see oli täpselt selline hulk rahvast, keda me oma perega jõudsime vastu võtta,“ märkis Sall. Külastajaid oli lisaks eestlastele ka lätlasi, venelasi ja soomlasi. Kuna külastajaid on palju ja erinevaid, toimub ekskursioonide läbiviimine paindlikult, vastavalt sellele, mis kellelegi parajasti põnevam on. „See on rõõm, et selline põlisinimeste elu pakub ikkagi huvi,“ rõõmustas Ranso talu peremees.