JUHTKIRI: Suuremat teraslindu!

Eile Saaremaad külastanud peaminister ütles välja selle, milles paljud saarlased on ammugi veendunud – Kuressaare ja Tallinna vahele on tarvis lendama suuremat lennukit. Samuti ei ole lennuki praegune Tallinna saabumise kellaaeg sugugi sobilik pealinnas tööasjade ajamiseks. Tõsi ta on – oleme samal teemal korduvalt kirjutanud ja tegime seda ka eilses lehes.

Praegu saare ja pealinna vahet kurseerivas lennumasinas on kohti ilmselgelt liiga vähe. Eriti teravalt ilmneb see suviti – sageli jätkub pileteid vaid kiirematele. Ülejäänud, kel “nobedate näppude voorus” nii hästi ei vea, peavad Tallinna ja Kuressaare vahet mõõtma maitsi (ja vahepeal ka meritsi), varuma aega ja kannatust, sest see teekond võtab teatavasti mitu tundi.

Kuigi lennusõit on kallim kui bussiga pealinna vahet reisimine, on ometi aina enam neid, kes leiavad, et pigem maksavad natuke rohkem, aga võidavad aega. Sest aeg on raha. Lennusõit aga – ajavõit.