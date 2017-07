Jüri Ratas: Saaremaa vajab suuremat lennukit

Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas leiab, et Saaremaa ja mandri vahele on vaja suuremat lennukit.

„Saaremaa-suurusele maakonnale on kindlasti vaja suuremat lennukit,“ ütles Jüri Ratas Saarte Häälele. Ta lisas, et toetab majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni välja käidud mõtet, et Tallinna ja Kuressaare vahelise lennuliini teenindaja leidmiseks tuleks hange välja kuulutada juba selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses. „Uus hange ei saa toimuda 2018. aasta lõpus,“ selgitas Ratas, et sobiva lennuliini teenindaja leidmiseks peab olema parajalt aega. Praeguse vedaja Transaviabaltika leping kestab 2019. aasta 31. maini.

Samuti rõhutas peaminister, et oluline on tõsta kvaliteeti. Kui saarlane tahab minna töö tõttu Tallinnasse ja esimene lennuk väljub poole kümnest, siis on ta tööpäevast juba kolm tundi kaotatud. „Ma arvan, et see pole mõistlik,“ lisas Ratas.

Saaremaal viibib peaminister seoses ringsõiduga Eesti saartel. Vahemikus 20.-23. juuli külastab ta Ruhnut, Saaremaad, Abrukat ja Vilsandit. Ratase sõnul on väga tugevalt riigi huvides, et väikesed saared oleksid asustatud ja seal oleks elu. „Kokkuvõttes ei ole vahet, kas käid Tallinna kesklinna koolis või Ruhnu koolis. Kui on lapsed, siis tuleb haridust anda,“ avaldas Ratas oma mõtteid, mis tal Ruhnus viibides tekkisid.

Saartega on peaministril ka isiklik suhe. Nii tema isa- kui ka emapoolsed juured ulatuvad Saaremaale. Peaministri esimesed mälestused jaanipäevast pärinevad aga Vilsandilt. „Ema tegi seal tööd, ta on mullateadlane,“ selgitas Ratas, et on lapsepõlves viibinud tihti erinevates paikades, kus parajasti mullaproove võeti.

Eile kohtus peaminister ka Saare- ja Muhumaa omavalitsusjuhtidega. Ratase huvi oli eeskätt see, kuidas jätkub suures vallas teenuste pakkumine. „Ükski tänane vald põhimõtteliselt lõplikult uksi kinni ei pane, sinna jäävad inimesed edasi, kes teenindavad,“ märkis ta, et tema hinnangul on see teema kohalikel tugevalt läbi mõeldud.

Põgusa kõrvalpõikena tuli jutuks ka viis miljonit eurot, mida olla Saaremaale täiendavalt lubatud, kui kõik siinsed vallad vabatahtlikult ühinevad. „Küsisid (omavalitsusjuhid toim.), aga see oli nii, et kõik said aru, et see oli huumorivaldkonna küsimus,“ selgitas Ratas, et see, kui üks või teine isik on kuskil intervjuudes spekuleerinud toetuse suuruse üle, ei ole veel siduv. “Kindel on see, et ühinemistoetus on 4,2 miljonit, millele lisandub 500 000 eurot, kuna tekib maakonnasuurune omavalitsus,” märkis Ratas.