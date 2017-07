Kas ooper käib vaid puhvetis?

“Saaremaa ooperipäevadest on eht-eestlaslikult saanud kultuslik nähtus: kui sind ei ole kohal, siis ei ole sind…,” tõdeb saarlasest muusik Erki Aavik.

Mati Nuude laulis Apelsini saatel ooperist paljulubavalt: “Me armastame ooperit!” ja täpsustas, et ooper käib ka puhvetis.

Kuulasin oma endisaegsete kolleegide, orkestrantide arut­elu suvistest ooperipäevadest. See oli suurel määral ootuspärane: muusikaga ei ole sel kõigel palju pistmist, see on sama “ehtne” kui XIX sajandi Pariisi või New Yorgi või Londoni ooper – koht, kus käidi ennast näitamas ja teisi vaatamas, õhtusöögiks seltskonda või lihtsalt tuttavaid otsimas, klaasikest joomas ja klatšimas, loožis amüseerimas või õhtuste-öiste tormiliste meelelahutuste eel pisut puhkamas. “Mis kuradi ooperit sa telgis kuulad?!” Ja nii edasi. Oma tõetera on selles muidugi, aga…

Piirid hägustunud

Lisaks on arvustajad üsna õigesti täheldanud, et tänapäeval pakutakse ooperi pähe kõike, mida etendatakse laval ja milles on muusikat, ennekõike selliseid lavastusi, millel on pigem muusikali tunnused.

Kuid heitkem asjale pilk teisest küljest! Kõigepealt, kõikides kunstivaldkondades on žanrimääratlused viimase sajandi jooksul oluliselt muutunud, piirid hägustunud ning kas sel nimetusel ongi tänasele publikule nii suurt tähtsust?

Edasi. Kui mingil põhjusel tulevad muusikaetendusele inimesed, kes seal tavaliselt ei käi või ei ole varem käinud, siis on see mõistagi eelkõige korraldajate võit, kuid sellest võidust jätkub nii muusikutele kui muule teatri- ja esinemisrahvale.

Maailm muutub ja muusika koos sellega. Neid muutusi ei ole välja mõelnud vandenõulased, vaid see on tänase publiku ootuste tulemus.

Võrdluse võib tuua turismist. Kui sadakond aastat tagasi oli soojadele supelrandadele sõitmine vaid jõuka kõrgklassi privileeg, siis nüüd on see massiline.

Täna on igal suvalisel hetkel lennukites ja õhus rohkem inimesi kui 1967. aastal võib-olla et kogu aasta vältel. Ja vist veel palju rohkem. (Kes viitsib, uurigu statistikat, siinne hinnang on tunnetuslik oletus.)

Vägev ettevõtmine

Nii on ka ooperi ja muude varasemate elitaarsete meelelahutustega. Ja eksimused ja õnnestumised käivad ikka käsikäes, ka laval, ka lava taga. Õnnestumisi on ikka rohkem ja kellelegi pakub ikka mingit rõõmu ka lavastus-etendus-kontsert, mis ei ole tingimata nii hea kui mõni teine.

Verdi ja Puccini eluajal oli ooper elitaarne kunst. Kino ja televisioon, tänapäevastest võimalustest rääkimata, on kogu maailma meile käe-, ei!, kuulmis- ja nägemisulatusse toonud.

Kuressaares on meil ooper juba aastaid kohapeal, mis sest, et publik on vist samuti suuremalt jaolt imporditud.

Verdi oopereist vilistati La Scalas esietendustel nii mõnigi välja. Isegi “Carmen”, üks populaarsemaid omas žanris, kukkus hakatuseks läbi ja Georges Bizet suri, saamata osa oma tähtteose edust. Ebaõnnestumisteta ei tunneks me edu üldse äragi!

Niisiis olen oma muusikutest kolleegidega harvaesinevalt eri meelt: ooperipäevad on vägev ettevõtmine, tänu meie rahvakillu kultusekummardamise kombele uskumatult mastaapseks kasvanud ja kasulik nii muusikutele, meie muusikaelule tervikuna kui saarlastele.