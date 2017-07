Kuressaaret reklaamitakse populaarses Briti väljaandes

Kuressaare linna eelarve reservfondist eraldati 862,85 eurot Kuressaare jahisadama ja Saaremaa reklaamimiseks 20 000 tiraažiga Briti väljaandes Sailing Today.

Abilinnapea Mart Mäekeri sõnul võeti raha reservist, kuna tegu oli ettenägematu kuluga, mida esialgsesse eelarvesse poldud planeeritud. „Linnavalitsus leidis, et pakuti väga soodsat võimalust Kuressaare jahisadama ja Saaremaa reklaamimiseks inglise purjetajatele. Reklaami pole kunagi liiga palju, igal juhul on Kuressaaret ja Saaremaad vaja võimalusel tutvustada,“ ütles Mäeker, lisades, et ajakiri kohaliku reklaamiga läheb Inglismaal müüki 28. juulist.

Kuressaare jahisadama direktori Oskar Jõgi sõnul on säärane reklaam igati hea. “Tegu on maineka ajakirjaga, mida loetakse üle maailma,“ sõnas Jõgi. Sadamat ja Saaremaad tutvustav artikkel on pea kuus lehekülge pikk, mis lisaks tekstile sisaldab kauneid kaadreid saarest.