Kvaliteediraport on haiglale kasulik tööriist

“Meie kvaliteediraport on eelkõige mõeldud raviasutustele endale oma tulemuste võrdlemiseks Eesti-siseselt ning rahvusvaheliselt,” kirjutab Haigekassa terviseedenduse ja kommunikatsiooni talituse juht Liis Hinsberg. “Seega loodan, et ka Kuressaare haiglale on see kasulik tööriist, millega oma ravitegevusi ning -protsesse hinnata.”

Üldjoontes on Kuressaare haigla tulemused HVA ehk haiglavõrgu arengukava haiglate keskmiste tulemustega kooskõlas. Kuressaare haigla on üldhaigla, seega mõned tulemused on kooskõlas ka üldhaiglatele iseloomulike trendidega. Kindlasti võib siin küsida ka haiglatelt, kuidas nemad tulemusi näevad.

Oluline on ühe aasta tulemusi vaadata koos pikema perspektiiviga – mis on need trendid mõne indikaatori või eriala puhul. Tulemused võivad sõltuda ka konkreetse haigla või piirkonna patsientidest (ehk mis vanuses, haigusseisundis patsiente seda haiglat rohkem külastab) ning ka konkreetsetest haigustest, millega eelkõige seda haiglat külastatakse.

Näiteks, kui me räägime ravijärjekordade pikkusest ja ooteaegadest, on üldiselt olukord selline, kus pikemad ooteajad on suuremates ja piirkondlikes haiglates, lühemad on väiksemates ehk üldhaiglates. Põhjuseid on mitmesuguseid. Näiteks saatekirjata erialal on üldiselt järjekorrad pikemad. Mõnel erialal võib teatud hetkel olla arstide puudus, siis on ka järjekord pikem. Üldiselt on sel aastal nende inimeste osakaal tõusnud, kes saavad pikima lubatud aja jooksul vastuvõtule.

Liigume selles suunas, et patsientide järjekord sõltuks rohkem meditsiinilisest vajadusest. Kindlasti teeme tööd ka sellega, et aina rohkem algaks (ka saatekirjata erialadel) visiit perearstist, kes oskab hinnata seisundit ja määrata õiget ravi. Perearsti ja eriarsti tasandi paremaks ühendamiseks teeme tööd digi-saatekirjale üleminekuga, kuid selleks on välja töötatud ja hästi rakendunud ka e-konsultatsioon.

Kriitilisemate haiguste puhul on õigel ajal ravile pääsemine eriti oluline. Näiteks onkoloogias on meie tänased ooteajad samal tasemel nagu võrreldavates riikides Euroopas (Maailmapanga hinnangul). Vähiravi on aga üks valdkond, kus peab järjepidevalt nii haiglate sees kui laiemalt süsteemi tasandil rääkima põhjustest, mis aitaksid kaasa ravi kiiremale alustamisele. See on kindlasti üks analüüsikoht ja küsimus ka tervishoiuteenuse osutajatele, et mida siis teha eesmärkväärtuse saavutamiseks. Haigekassa poolt me tagame jätkuvalt, et vähiravi maht oleks piisav, aga usume ka strateegilise ostmise raamistikku muutes, et liigume suunas, kus raviprotsessi saab hinnata terviklikumalt, toetame selliseid arendusi.

Rääkides aktiivravist ning järelravist, näeme, et on oluline tugevdada jällegi koostööd perearsti ning eriarsti vahel ehk muuta ravi integreeritumaks. Ka siin peame mõtlema raviprotsessi terviklikuma tasustamise peale. Liikudes edasi tulemuspõhisele ostmisele, saame üheks ühikuks võtta patsiendi terve raviteekonna. Näiteks infarktiga patsiendi ravi sisaldab nii õigeaegselt haiglasse jõudmist, ägeda haiguse ravi kui ka taastusravi ning südame tervise edasist jälgimist perearstisüsteemis.