Leisis arutletakse osavallakogu loomise üle

Juulikuu alguses koos olnud Leisi vallavolikogu külaelukomisjoni koosolekul vaagiti osavalla moodustamise aluseid. Osavallakogu peaks Leisi kandis tööd alustama pärast Saaremaa ühendvalla teket.

Külaelukomisjoni koosoleku protokollis on öeldud, et Leisi vallavolikogule tehakse ettepanek jõuda selgusele osavallakogu moodustamise vajalikkuses või mittevajalikkuses. Kui osavallavolikogu Leisis tõepoolest otsustatakse luua, siis esialgsete kavade kohaselt peaks see olema 13-liikmeline ja see moodustakse 7 + 6 põhimõttel.

7 kohta loodavas osavallakogus antakse Leisi piirkonna asustamisüksustele ehk kantidele ja kuus Leisi piirkonnast Saaremaa vallavolikokku kandideerinud inimestele vastaval neile antud häälte arvule. Külaelukomisjoni protokollis on veel märgitud, et esialgsete plaanide järgi jagatakse praegune Leisi valla territoorium seitsmeks kandiks – Karja, Leisi, Metsküla, Pamma, Pärsama, Ratla ja Roobaka.

Leisi vallavolikogu liige ja külaelukomisjoni esimees Jaak Oks ütles, et tema isiklikult toetab osavallakogu loomist. „Pärast Saaremaa suurvalla teket peaks ikkagi mingi otustamisõigus ka kohapeale jääma,“ põhjendas ta oma seisukohta.

Samas oli ta aga sunnitud möönma, et praeguse seisuga oleks osavallakogu pelgalt vaid nõuandev organ, millel puudub igasugune võim. „Kuid ma ikkagi loodan, et tulevase Saaremaa valla volikogu teeb siin vastavaid muudatusi ja et piirkondadele antakse mingigi õigus öelda sõna sekka kohaliku eluga seondavate probleemide lahendamisel ning teataval määral ka otsustada piirkonda puudutavate ressursside jagamise üle.“

Rääkides Leisi osavallakogu loomise põhimõtetest ütles Jaak Oks, et tema arvates peaks see institutsioon olema võimalikult laiapõhjaline. „Minu seisukoht on, et mingil juhul ei tohiks seda luua puhtpoliitilisel alusel, et sinna pääseksid vaid valimisliitude või siis erakondade esindajad,“ selgitas ta. „Osavallakogus peavad esinduse saama Leisi kandi kõik piirkonnad ja siin tegutsevad huvigrupid. Just nii tuleks see 13-liikmeline seltskond kokku panna.“

Osavallakogu loomist pooldas ka Leisi täitevvõimu praegune juht vallavanem Ludvik Mõtlep. „Ettepanekut osavallakogu mitte moodustada ma ei toeta, sest sel juhul oleks „kohaliku hääle“ kaotamine liiga järsk,“ lausus ta. „Osavallakogul peaks ikkagi olema kaasarääkimise võimalus suurvalla arendustes ja võimalus avaldada arvamust arengukavadele ning planeeringutele.“

Ludvik Mõtlepi arvates tuleks tulavane osavallakogu luua nii, et seal oleksid esindatud nii asustuspiirkonnad kui Saaremaa ühendvalla volikogusse Leisi kandist kandideerinud inimesed. „Asustuspiirkondade esindajad saaksid kaasa rääkida konkreetsete piirkondade vajadustes, kandideerijad aga esindaksid enam tasakaalustatumalt Leisi kui tervikliku piirkonna huve,“ argumenteeris ta oma seisukohta.

Selle nädala alguses tutvustati külaelukomisjonis välja öeldud seisukohti osavallakogu moodustamise küsimuses ka Leisi vallavolikogu liikmetele. Jaak Oks ütles, et tegemist oli esimese aruteluga ja seetõttu mingeid otsuseid siin veel ei langetanud.

Küsimusele, millal võiks vallavolikogu kõnealuses küsimuses konkreetse seisukoha võtta, ei osanud Oks eile veel ühest vastust anda. „Kõigepealt tuleb meil koostada vastav otsuse eelnõu ja esitada see volikogule läbivaatamiseks,“ täheldas ta. „Kas see toimub volikogu augustikuu istungil või mitte, seda ei oska ma praegu veel öelda.“