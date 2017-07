Meelis Sepp alustas Kõrkkülas robotlauda ehitamist

Kõrkküla talunik Meelis Sepp on juba kolmas põllumees, kes sel aastal Saaremaale uut lauta ehitama hakkas.

OÜ Saare Saba ja Sarved omanik Meelis Sepp alustas juunikuus olemasoleva lauda naabrusesse 1,3 miljonit maksva robotlauda ehitamist. 250-kohalises kahe lüpsiroboti ja uue sõnnikuhoidlaga laudakompleks võimaldab praegu 60-pealise lüpsikarja kasvatada poole suuremaks. Lisaks mahub uude, vabapidamisega lauta ka ettevõtte noorkari.

“Loomad saavad vabapidamisele ja keskkonnanõuded saavad täidetud, muud väga erilist ei ole,” rääkis Sepp, kelle sõnul olemasolev 1988. aastal ehitatud vana laut jääb vähemalt esilagu tühjaks.

Lauda ehitamisel kasutab Meelis Sepp 499 951 euro suurust investeeringutoetust, mille PRIA määras põllumehele möödunud aastal.

Viimane võimalus

Veel suve alguses oli Sepal pangalaenu saamine lahtine ja kogu investeering seega tõsise küsimärgi all. “Laenusaamine oli pikk protsess, võttis oma 3 kuud aega,” rääkis Meelis Sepp, kes eelnevalt oli pool aastat oodanud piima kokkuostuhinna taastumist pikalt vinduma jäänud kriisiperioodist.

Mullu kevadel pärast toetuse määramist ütles Meelis Sepp Saarte Häälele, et kui piima hind piisavalt ei kerki, jääb toetusraha kasutamata ning pensionini tuleb vegeteerida olemasoleva laudaga. “Tegelikult on see viimane moment sellist raha küsida, sest pärast 2020. aastat selliseid toetusi enam ei maksta,” selgitas Sepp toona.

Praegu tegutseb Saaremaal kaks robotlauta – 2009. aastal valminud Valjala POÜ laut ning 2011. aastal rekonstrueeritud Toomas Haameri laut Väike-Pahilas. Meelis Sepa sõnul ajendasid teda roboteid kasutama erinevad tööjõuga seotud probleemid.

“Inimesed tahavad puhata ja haiged olla, kõik sellised faktorid tahaks välistada,” sõnas põllumees.

Karja suurendamiseks ostab Meelis Sepp tiineid mullikaid Hekva OÜst. Söödaprobleeme karja suurendamine Sepale kaasa ei too. Praegu on Kõrkküla põllumehel kasutada 600 ha maad, millest 200 ha on viljakasvatuse all. Kui nii teravilja kui ka sööta on Sepp tootnud seni ka müügiks, siis edaspidi ta sööda müügiga enam ei tegele.

Uus laut valmib praeguste plaanide kohaselt novembris, millele järgneb õpiprotsess. “Kuu aega on ikka täis jama, niikaua kui lehmad roboti vahet jalutamise ära õpivad,” lausus Sepp. “Osa loomi, kes sellega ei kohane, tuleb ka välja prakeerida.”

Piimatootmine teeb käivet

Meelis Sepp ütles, et piimatootmise eeliseks teiste tootmisharude ees on käibevahendite liikumine. “Piimatootmine on ikkagi see, mis sulle iga päev käivet teeb ja see on suur pluss,” selgitas ta.

2015. aastal avanenud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotlusvoorus said Meelis Sepa kõrval laudaehituseks toetust ka Tuule Gruppi kuuluvad ettevõtted.

Kui Eesti suurim lihaveiste ammelauda ehitus Kogulas on praegu pooleli, siis Laimjala lihaveiste nuumalauda laiendamistööd on kohe-kohe algamas. Ilma toetusteta ehitab praegu Haeskasse uut ja moodsat lauta Kõljala POÜ.