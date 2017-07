Muhu tammed jäävad püsti

Juba aprillis muhulastes pahameelt tekitanud plaan saagida augustis algavate teetööde käigus maha mitu põlistamme, teoks ei saa.



Kohalike mure oli lausa nii suur, et Kantsi külas olid suuremate ja vanemate tammede külge seotud sildid: „Lp teemeistrid, ärge seda tamme maha saagige!“

Külaelaniku Rein Väli sõnul oli ta üks nendest, kes tammede säilitamise palvega erinevate instantside poole pöördus. „Minuni on nüüd jõudnud info, et kohalike soove on kuulda võetud ja tammesid teetööde raames maha ei võeta,“ lausus mees rahulolevalt.

Sama kinnitas ka Muhu vallavanem Raido Liitmäe. „Saatsime maanteeametile kirja, kus edastasime kohalike soovid,“ ütles ta, lisades, et maanteeamet lubas vastuses põlistammed omale kohale alles jätta.