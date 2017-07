Parandustöödest sai rahanõudev remont

„Väikestest parandustöödest sai aega ja raha nõudev suurremont,“ lausus Saaremaa invaühingu juhatuse esimees Liia Põldemaa.

Nimelt oli plaan korrastada invaühingu Suur-Sadama tänaval asuva maja tagumiste ruumide põrandaid ja seinu. Tööde käigus aga selgus karm tõsiasi: põrand oli täielikult läbi mädanenud. „Tegu oli põhimõtteliselt muldpõrandaga,“ nentis vabatahtlikult abikaasale appi tõtanud Rein Pärna. Mehe sõnul tuli kogu põrand maani lahti võtta ning välja pidi vahetama ka seina alumises osas asunud laudise.

Lisaks sisemistele ehitustöödele unistatakse nii uutest akendest kui ka korralikust katusest. „Ühel aastal lendas meil katus sootuks pealt. Pidime ise selle kuidagi kokku lappima, kuid unistame siiski uuest aukudeta katusest,“ rääkis Põldemaa. Pärna sõnul maksab katuse väljavahetamine pea 19 000- 20 000 eurot, mis paratamatult käib invaühingule üle jõu. „Saaks need sisemised tööd siin kuidagi tehtud,“ lausus Põldemaa.

Naise sõnul on kõige suuremaks mureks siiski raha, et ehitusmaterjale osta saaks. Vaja oleks nii tapeeti, värvi kui ka muud töödeks vaja minevat ehitusmaterjali. „Olen esitanud mitmeid rahasaamise taotlusi, kuid kõik on mingil põhjusel tagasi lükatud,“ kurvastas esinaine, lisades, et ka linnale on taotlus saadetud ja teisipäeval on oodata sealset vastust.

Töömeestest suurt puudust õnneks pole, sest lisaks abikaasale tõttas puhkuse ajal appi ka perepoeg. Ehitustöödel on abistamas käinud ka teisi tublisid vabatahtlikke. „Kolmandaks augustiks peavad põrandad ja seinad korras olema, sest siis toimub siin ortopeedi vastuvõtt.“

Vaatamata sellele, et nii mõnigi tore ettevõtja on oma abikäe ulatanud, on Põldemaa sõnul toetajaid leida raske, sest enamik inimestel puudub invaühinguga otsene kokkupuude. „Mõni ei teagi, et siin selline koht olemas on,“ lausus naine, kelle sõnul on see maja siiski paljudele väga oluline.

Lisaks puuetega inimestele aitab Saaremaa invaühing puudustkannatavaid peresid ja teisi abivajajaid. „Meile saab tuua oma vanu riideid ja mööblit, mille jagame abivajajatele ära,“ sõnas tänuväärset tööd tegev Põldemaa.

„Loodame heasüdamlike inimeste peale, kes meid toetada tahaks,“ lausus naine lootusrikkalt, lisades, et Saaremaa invaühing kuulub tulumaksusoodustusega ühingute hulka ja annetust tehes saab tulumaksu tagasi.

Saaremaa invaühingut saab aidata tehes toetus SEB kontole EE151010602007959005.

Teele Tilts