Postkontori kolimine kollast joont ei kaota

Seoses Kuressaare postkontori viimisega aadressile Tallinna 19a, palus AS Eesti Post Kuressaare linnavalitsusel kinnistu kõrvalt kaotada parkimist keelav kollane pidevjoon. Linn ettepanekuga päri ei ole.

AS Eesti Postile saadetud kirjas selgitab abilinnapea Mart Mäeker, et kehtivat liikluskorraldust on varem arutatud linna liikluskomisjonis ning kollase pidevjoone olemasolu Rootsi tänaval Tallinna 19a kinnistu ääres on peetud otstarbekaks. Nimelt leitakse, et kõne all oleval lõigul parkivad sõidukid oleksid takistuseks autodele, mis pööravad Tallinna tänavalt Rootsi tänavale. Seetõttu pole harvad juhud, kus Tallinna tänavalt pöördele asunud sõidukid sulgevad ka Tallinna tänava sõidusuunad. „Tihti pargitakse ka ristmikule lähemal kui 5 meetrit,“ lisatakse kirjas.

Abilinnapea on siiski välja toonud, et algatamisel on Tallinna tänava projektlahenduse koostamine ja selle tulemusena selgub ka Rootsi tänava antud lõigu liikluskorraldus.

Eesti Post soovis kaotada kollast joont, et nende kliendid saaksid septembrist uksed avava postkontori kõrvale parkida. Juuli alguses ütles Eesti Posti pressiesindaja Mattias Kaiv Saarte Häälele: „Parkimine korraldatakse maja küljepoolses parklas, samuti uuritakse võimalust majaesisel teel asuv kollane joon eemaldada, et edaspidi saaksid kliendid oma auto sinna jätta.“