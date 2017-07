Saare piimatootjate toodang kasvab jõudsalt

Eile statistikaameti poolt välja antud loomakasvatussaaduste toodangu 2016. aasta andmed näitasid Saare maakonnas nii liha-, piima- kui ka viljatoodangu korralikku kasvu.

2015.aastaga võrreldes langes vaid muna- ja meetoodang. Tugevaima tõusu tegid piimatootjad, kelle kogutoodang tõusis 36 703 tonnilt 42 609 tonnile, mis teeb aastas pea 6 000 tonni kasvu.

Kärla põllumajandusühistu juhi Ülar Tänaku sõnul on säärasel tõusul põhjuseid mitmeid. „Tõud paranevad, söödad lähevad aina paremaks, uusi tooteid tehakse samuti aina rohkem,“ lausus Tänak. Samas mainis põllumees, et Kärla põllumajandusühistu toodang on jäänud eelmise aastaga siiski samale tasemele, kuid võrreldes üle-eelmise aastaga on kasv olnud korralik.

Saaremaa piimaühistu esimehe Mihkel Jürissoni arvates on piimatootjatel kriis möödas ja toimub jõuline kosumine. „Piimatootmises toimub pidev laiendamine ja nii see toodang suurenebki,“ rääkis ta ja lisas, et tõus jätkub suure tõenäosusega ka järgnevatel aastatel.