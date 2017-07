Saaremaa ooperipäevadele pakuti uut Eesti algupärandit

Helilooja ja näitleja Ardo Ran Varres käis Eesti Kontserdi juhile Jüri Leitenile välja idee, et ta võiks luua ooperi A. H. Tammsaare teose „Põrgupõhja uus Vanapagan“ ainetel, kus solisti rollis oleks Saaremaa juurtega ooperilaulja Ain Anger.

„Väga ilus mõte ja arutlust vääriv teema,“ ütles Jüri Leiten Saarte Häälele. Ta lisas, et järgmise aasta ooperipäevade kavasse see veel kindlasti ei jõuaks, aga lähiperspektiivis on ideel jumet. „Tundub, et selline asi töötab siin ja kaunistab seda üritust,“ selgitas Leiten, lisades, et Eesti algupärandid võiksid olla kavas ka tulevikus, viidates hästi vastu võetud Rein Rannapi „Nurjatule saarele“.

Leiteni sõnul on Varres kirjutanud väga ilusat muusikat, sealjuures ka filmidele ja teatrilavastustele.

Ardo Ran Varres ütles, et hetkel on tegemist eelkõige ideega ja seetõttu ei tihkaks ta sellest kuigi palju pajatada. „Mahukas ja komplitseeritud ettevõtmine, mida peab arutama ja palju sõltub ka peaosalisest, kas ta saaks üldse tulla,“ selgitas Varres ja lisas, et ooperi kirjutamine võtab omajagu aega.

Eesti algupärandite ettekandmisest Saaremaa ooperipäevadel on aga Varrese hinnangul kujunemas ilus traditsioon. Nimelt mullu oli festivalil Ülo Kriguli „Luigeluulinna“ esiettekanne.