Saaremaa viljakasvatajad kasutavad taimekaitsevahendeid vähem kui enamik teiste maakondade põllumehi.

Seoses mandril aset leidnud mesilaste hukkumisega põllumajanduskeemia väära kasutamise tulemusena on üleriigiline meedia tuvastanud, et mürkainete kasutamine näitab Eestis kasvutrendi.

Postimees kirjutas, et kui veel 2011. aastal kasutati taimekaitsevahendeid üle Eesti kokku 804 tonni, siis 2015. aastaks oli see kasvanud pea 964 tonnini. Tartumaa teraviljakasvataja Üllar Kaaver pakkus välja, et Eestis on taimekaitsevahendite kulu suurenenud sellepärast, et külvipind on suurenenud. Oma mõju on kasvupinna suurenemisel tema hinnangul ka hiljutisel piimakriisil, mille tulemusel läks palju rohumaid teravilja alla.

Statistikaameti andmetel kasutati kõige enam taimekaitsevahendeid Lääne-Virumaal, kus 2015. aastal laotati põldudele 127,9 tonni taimekaitsevahendeid, Saaremaa oli selles arvestuses Hiiumaa ees 19,4 tonniga eelviimane. Saarte Hääl tegi taimekaitsevahendite kasutamise kohta oma arvutused, jagades viljakasvatuse all oleva põllumaa seal kasutatud taimekaitsevahendite kogusega. Tulemus näitab, et saarlastest vähem kasutasid keemiat vaid võrokesed ja pärnakad. Kõige suuremad taimekaitsevahendite tarvitajad on Eestis aga hiidlased, kes kasutavad keemiat ligemale kaks korda enam kui meie maakonna põllumehed.

Valjala viljakasvataja Kaido Kirst rääkis, et statistikas välja toodud taimekaitsevahendite kogused ei anna asjade tegelikust seisust adekvaatset ülevaadet. Kirst selgitas, et taimekaitsevahendite valdkond on mitmepalgelisem, kui võhikule ehk tundub. Tonn ega kilo ei ole selles maailmas ühik, mis annaks ühese vastuse, kui palju mürki tegelikult põllule laotati. “Sõltuvalt vahendist võid sa saada ühesuguse efekti nii 15 grammi kui 2,5 liitriga,” ütles Kirst.

Kogenud põllumehe sõnul kasutab tema tuntud ja usaldusväärse tootja üldhävitavat tõrjevahendit, mida kulub hektari kohta 1–1,5 kilo, seevastu mõnda odavamat vahendit kulub sama tulemuse saamiseks 4–6 liitrit. Statistikas tähendab see, et üks mees kasutas põllul 250 kilo, teine aga tonni, kuigi toimeainet ennast kulus kummalgi põllumehel ühepalju.

Näiteks umbrohtude pritsimiseks mõeldud herbitsiidi Granstari kulub hektari kohta 15 grammi, aga Mustang Fortet teeb sama töö ära 0,7 liitriga. “Toon oma tarbeks tõrjevahendi ära diplomaadikohvriga, aga teisel ei mahu sama hektarite ports sõiduauto pagasnikusse ka ära,” lausus Kirst, kes usub, et statistikas toodud tonnid ei näita, palju üks või teine maakond tegelikult toimeainet taluma pidi. Kirstu sõnul ei välista ta, et Hiiumaa mehed ongi kasutanud nõrku ja suurtes kogustes kuluvaid vahendeid.