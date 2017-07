Rootsimaa rand – priiuse paleus

Aastasadade vältel on saarlased Rootsi, ennekõike Ojamaa ehk Gotlandiga olnud tihedas läbikäimises. Olgu tegu kauplemise, röövimise või hilisematel aegadel ka võõra võimu eest põgenemisega.

18. ja 19. sajandil põgenesid saarlased nii mõisaorjuse, aastakümnete pikkuse sõjaväeteenistuse, aga ka näiteks salakaubanduse eest määratud nuhtluse eest. Saarlaste, ennekõike aga sõrulaste pagemist Ojamaale ja Rootsi on pikemalt käsitlenud ajaloolane Hendrik Sepp. 1926. aastal ilmunud artiklis* märgib ta, et “paljud Saaremaa, eriti selle läänepoolse ranna läheduses asuvad eestlased tarvitasid masendavaist eluraskuseist pääsemiseks sama abinõu – põgenemist Rootsi, mis näib toimunud olevat pikema aja kestusel, nii et see mõnes Saaremaa osas, näiteks Sõrves, sai nagu traditsiooniks.”

Ta lisab, et kuna saarlased olid merega lapsest saadik harjunud, ei peljanud nad tavaliste kalapüügiretkede kõrval oma väikestes paatides ette võtta isegi kaugeid reise Meemelisse (Klaipedasse), et sealt salaviina tuua.

Ojamaa on ligidal



Oma artiklis viitab Sepp mitmetele varasematele kirjalikele allikatele, sealhulgas Gotlandilt pärit õpetlase Pehr Arvid Säve Uppsala ülikooli raamatukogus leiduvale käsikirjale, mida ajakirjas Eesti Kirjandus refereeris Eesti Rahva Muuseumi esimene direktor Ilmari Manninen**…

