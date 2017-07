Uppunud sõjalaevad ohustavad maailmamerd

Enam kui 6000 sõja- ja kaubalaeva, mis lasti põhja viimase suure sõja ajal, lebavad endiselt mere põhjas. Need kujutavad endast ülisuurt ohtu looduskeskkonnale, on öeldud Saksa avalik-õigusliku ringhäälingu Deutsche Welle (DW) veebilehel ilmunud artiklis.

Asjatundjate hinnangul on merede ja ookeanide põhjas praegu 6338 Teise maailmasõja päevil uppunud laeva jäänused. Peamiselt asuvad need mööda merd kulgevatel tähtsamatel kaubandus- ja transporditeedel ning puhkamiseks kasutatavate rannikualade vahetus läheduses.

Kui mitte täna, siis juba lähitulevikus, on öeldud DW artiklis, võivad need alused kujutada endast reaalset ohtu looduskeskkonnale. Kütus, nafta, erinevad mootoriõlid – ekspertide hinnangul pidavat sääraseid ühendeid uppunud laevade paakides ja reservuaarides olema 400 korda enam, kui neid valgus merre 1989. aasta märtsis, mil Alaska rannikuvetes sattus avariisse toona Ühendriikide lipu all sõitnud tanker Exxon Valdez. Praeguse seisuga peetakse just seda õnnetust ajaloo kõige suurema hävitusjõuga merekatastroofiks.

Kriitilises olukorras

Suurimat ohtu kujutab endas korrosioon. Selle protsessi kiirus sõltub aga erinevatest teguritest: arvesse tuleb võtta, millises sügavuses lebab laeva vrakk, kuidas on olukord veealuste hoovustega ja milline vee temperatuur ning selle soolasus…

