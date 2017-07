Ädvaisments meie ministritele

„Lisaks keele tundmisele on vaja tunda ka muud, eelkõige arusaamist valitsuse toimimisest, seejärel peaks aimu saama oma vastutusvaldkonnast ja kõige selle sidumiseks peab tagataskus olema vajalik suhtlemisoskus,“ kirjutab kolumnist saarlane Tarmo Pikner.

Selgituseks – pealkirja esimene sõna pärineb ettevõtlusministri Urve Palo repertuaarist (esinemisel Kultuurikatlas 18.07.2017) ja minu arusaamise kohaselt lähim sõna eesti keeles, millega see võiks haakuda, on nõuanne. Siit siis mõned ädvaismentsid, kuigi need on kahjuks hiljaks jäänud.

Üks väheseid kordi, kus nõustun Ahto Lobjakasega, kui ta ahastades hakkas Toomas Tõniste rahandusministriks määramist kritiseerima juba enne, kui too jõudis suud lahtigi teha. Tõepoolest – Tõniste suu oleks võinudki kinni jääda. Mõne inglisekeelse päheõpitud fraasi parodeeriva ettekande võiks ju algajale tegijale andestada, kuid ka järgnenud mõtteavaldused eesti keeles ei suutnud luua adekvaatseid rahandusalaseid seoseid. Nüüd siis selgus ka põhjus, miks Tõnistele ministripagunid anti – nimelt on ta saanud olümpialt medali ja sellega ta eristub teistest (nagu ta ise selgitas). Ja eristubki selgelt teistest kolleegidest!

Oskamatus olla minister

Meie „antroponoiers“-minister Urve Palo ei jätnud aga jonni. Pärast Brüsselis ette kantud segasevõitu tiraadi lauskriitikat julges ta Tallinnas ELi telekommunikatsiooniministrite kohtumisel välja tulla jällegi inglisekeelse tekstiga, mille eesti keelde tõlkimisega nähakse siiani kurja vaeva.

Mingil määral on meie ministrite peres ka positiivseid keelenäiteid olemas. Oli meil lühiajaliselt kaks vene päritoluga ministrit, kes ajasid riigiasju mitte oma emakeeles, sealjuures lingvistilise poole pealt oli kõik korrektne. Hädad algasid aga siis, kui hakkasid ilmnema ministriks olemise (mitte)oskused ja siin tekkisid kohe suured probleemid.

Mihhail Korb osutus lihtsalt poliitiliselt ebaküpseks, arvestades meie põhiseaduse vaimu ja valitsuse toimimise põhi­printsiipe (kaitse- ja julgeolekupoliitika üle valitsuse liikmed ei vaidle). Martin Repinskit tabas aga suurusehullustus, kui pärast tema kitsefarmi üle-eestilise kuulsuse saavutamist arvati, et uue ajastu põllumajandusminister on sündinud. No, ei sündinud. Pigem sobis Repinski Keskerakonna kraaklejate kampa, klaarimaks naistevahetuse probleeme.

Eelnevaga samaväärne oleks, kui Ott Tänak arvaks, et temast võiks saada paugupealt (auto)transpordiminister.

Naabrite soomlaste kapsaaeda vaadates on vähe neid, kes suudavad tagasi hoida muiet, kui soomlased hakkavad inglise keelt purssima. Ometi oli neil hiljaaegu peaministriks Alexander Stubb, kes suutis Brüsseli n-ö klassikalise 60-sekundilise lävepakuintervjuu anda perfektselt neljas keeles. Õige pea selgus aga, et tal puudusid vajalikud omadused peaministri ametikoha säilitamiseks.

Ka meil on ekstreemne näide – kuidas on võimalik, et multiminister Jürgen Ligi on juhtinud koguni nelja ministeeriumi? On päevselge, et isegi mitmekordse hariduse olemasolul ei saa üks inimene vallata nelja erineva valdkonna sisulisi probleeme, peensustest rääkimata. On kaks võimalust – tegu on kas üliinimesega või oli panustatud inimese silmapaistvale suhtlemisoskusele. Viimane aga, nagu üldteada, on olnud Ligile just komistuskiviks (suure suu pruukimise sündroom).

Talentide valitsus

Siin on hoopiski võimalus, et tänapäeva ministrite keelepruuk peabki olema mahlaka sõnavaraga ja räige. Samasse raamistikku mahub ka muidu viksi ja viisakana tuntud välisministri Sven Mikseri sõna­pruuk, kui ta oma tööandja riigikogulase Henn Põlluaasa karu pepusse saatis.

Mine võta siis kinni, kes on kõige õigem minister.

Ilmselt tuleb tänapäeval leppida olukorraga, kus (tipp)poliitik peab olema valmis kinnisilmi hüppama ükskõik kui sügavasse ja sogasesse vette. Küsimus on vaid selles, kas hüpatakse plärtsti kõhu peale, peadpidi põhja või tõustakse peale sukeldumist pinnale hinge tõmbama. Mõni õpib isegi ujuma.

Siiski, eelmainitud kümblusvormidele on ka selge alternatiiv ja selle nimi on meritokraatia ehk talentide valitsus. Teisisõnu – riigijuhte valitakse võimete ja oskuste kohaselt. Selline riigikord toimib näiteks Singapuris ja seda väga edukalt.

Euroopa Liit aga, mis on pannud aluse üldisele nivelleerimisele ehk stagnatsioonile, ei taha meritokraatiast midagi kuulda. Niisiis, naudime jätkuvalt kummalisi sulpsatusi meie kohalikus konnatiigis.