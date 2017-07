Alvarite taastamise projekti tutvustatakse nutilahendusega

Mõnda aega on veebi- ja mobiilikeskkondades saadaval mäng “Elu alvaritele”, mille keskkonnaameti tellimusel on valmistanud Bonefarm OÜ.

Projekti “LIFE to alvars” koordinaator Annely Esko lausus Saarte Häälele, et mäng on mõeldud lastele tutvustamaks ideed, et loopealseid oleks vaja karjatada. „Selles mängus saab ise panna sinna karjamaa peale kadakaid, lambaid, karjakoera, liblikaid, taimi ja ka aia ehitada ning vastavalt sellele, kuidas laps neid erinevaid elemente sinna asetab, käivitub süžee,” lisas Esko.

Esko sõnul on mäng õppeeesmärgiga, kuid samas ka lõbus. „Ta oli meil avalikult üleval kodulehel juba eelmise aasta lõpus, aga nüüd kevadel sai ta ka meie Facebooki välja pandud ja nüüd on ta meil nii Sõrve külastuskeskuses kui ka Orjaku sadama külastuskeskuses puutetundliku ekraanina väljas,” lausus Esko.

Töövõtulepingu järgi 6600 eurot maksma läinud mängu pole siiski eriline edu saatnud – seda on alla laetud vaid 5-10 korral. Esko arvates on vähene huvi mängu vastu tingitud ebapiisavast reklaamitööst. „Võibolla oleks tõesti vaja rohkem reklaamida, see oleks iseenesest hea idee,” lisas koordinaator ja nentis, et nad pidanuks mängu tutvustamisega rohkem tegelema.

„Ühe asja teeksin selles suhtes kindlasti teisiti, mida oleme ka arendajaga arutanud – kuna väiksemad lapsed ei oska lugeda, siis võiks mäng öelda sedasama, mis tuleb ekraanile lisaks kirjana ka heliga,” ütles Esko ja lisas, et seeläbi oleks mäng laste jaoks selgem.

Esko sõnul on raske hinnata, kas mäng täitis oma eesmärgi. „Me ei ole seda otseselt uurinud ega hinnanud.”

Arendaja ja Bonefarm OÜ juhatuse liikme Taavi Safti sõnul on mäng „Elu alvaritele” leitav nii Google Play’st kui ka veebiversioonina. Ta lisas, et Apple’i rakendusete poes on mäng hetkel maas, kuna vajab uuendamist.

Taavi Sink