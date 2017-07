Avatud talude päeval külalisi mitmelt poolt

Sel pühapäeval toimunud üle-eestiline avatud talude päev tõi kohale rohkesti uudistajaid nii saarelt kui mandrilt. Talunike sõnul õnnestus päev täielikult.

“Eheda maaelu vastu on inimestel huvi suur,“ lausus Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso, kelle sõnul külastas tema talu pea 1100 inimest. Sundmetsa külas asuvasse tallu oli inimesi kohale sõitnud üle terve Eesti.

Suurim üllatus oli Hanso sõnul üks pere Soomest, kes ainuüksi Pajuvärava talu pärast võtsid ette pika sõidu Saaremaale. “Eks ikka inimesi huvitab enam see, et kas meie elu on päriselt ka selline, nagu saates näha saab,“ naeris ta.

Kuna üritus õnnestus üle ootuste hästi, kavatseb Hanso ka järgneval aastal vahvast üritusest osa võtta. “Paremini poleks saanudki minna,“ tõdes naine, lisades, et suured tänusõnad tuleb saata ka ürituse korraldajatele.

Ranso talu omanikku Jaanus Salli üllatas enim see, et väga suur osa inimesi oli saabunud mandrilt. “Isegi Tartumaalt olid noortalunikud saarele tulnud, et õppida lihaveise kasvatuse kohta,“ lausus Sall. Tema sõnul oli suurim tõmbenumber vana talukompleks, mis külastajatele väga meeldis. Nagu enamikku taludest, külastati ka Ranso talu rohkem kui eelmistel aastatel.

Huvitavat pühapäeva pakkus külastajatele ka Leedri külas asuv Orbu talu, mis on tuntud oma kadakasiirupi poolest. Suurimat elevust pakkusid aga Orbu talu siirupimeistri Liisi Kuivjõgi sõnul hoopiski sepad Henri ja Priit Künnap, kes külastajatele kaasaegsel kaasaskantaval ääsil sepakunsti demonstreerisid.

Veel said uudistajad vaadata vanu tööriistu, millega omal ajal talutöid tehti. “Oleme osalenud igal aastal ja sel aastal külastas meie talu umbes 350 inimest, mis on rohkem kui eelmisel aastal,“ tõdes Kuivjõgi.Enamik külastajaid olid talunike sõnul linnas elavad pered, kes soovisid väiksematele maa-elu ning sealseid karvaseid ja sulelisi asukaid näidata.