Eesti rekordi jooksnud Johannes Treiel EM-il kuues

Johannes Treiel jooksis end Itaalias Grossetos toimuvatel U20 vanuseklassi kergejõustiku EM võistlusel 110 m tõkkejooksus uue Eesti rekordiga 13,78 kuuendaks.

“Olen kõigega väga rahul, mis täna jooksus toimus,” tunnistas Treiel. “Andsin endast kõik, mis üldse välja pigistada andis.”

Johannes Treiel jooksis kaheksandal rajal, kuid noore jooksumehe hinnangul oli see igati tema kasuks. “Minu jaoks ei ole vahet, mis rada on, välimisel rajal saangi paremini enda jooksu joosta ja vastutuule puhul oleks olnud kõige sisemine rada kõige tuulevaiksem,” selgitas ta.

Distantsi keskel kukkus Treieli kõrval olnud hollandlane ja tundus, et see rikkus ka noore saarlase jooksurütmi, kuna ta ajas järgmise tõkke maha. “Ise ei pannud jooksu ajal tähele, et keegi kukkus või mis juhtus. Olin ainult enda jooksus sees,” sõnas ta, lisades, et on aja ja kõige muuga igati rahul.

Treener Andres Laide märkis, et tegelikult polnud viies kohtki kaugel. “Tema naabri kukkumine vist ikkagi häiris pisut, sest ta ajas kohe oma järgmise tõkke maha ja sinna võis nii mõnigi sajandik jääda,” tõdes ta, lisades, et kokkuvõttes võib siiski rahule jääda, sest Eesti rekord on uuendatud.

Esikoha võitis šveitslane Jason Joseph (13,41), hõbedale tuli britt Robert Sakala (13,48) ja pronksile hispaanlane Luis Salort (13,48).

Johannes Treielit edestasid ka rootslane Max Hrelia (13,54) ja leedulane Rokas Ickys (13,71), eestlase seljataga seitsmendana lõpetas prantslane Leo El Achkar (13,92). Hollandlane Liam van der Schaaf katkestas.