JUHTKIRI: Merepäästjate tööriist

Mehed ja naised, kes enda aega, teadmisi ja jõudu teiste turvalisuse tagamisele pühendavad, võivad kulda väärt olla, kuid ilma korraliku varustuseta jäävad nende käed lühikeseks. Seetõttu võivad saare elanikud ja külalised erilist heameelt tunda, et eile lasti Roomassaares vette spetsiaalselt Saaremaa vabatahtlikule merepääste seltsile ehitatud päästepaat. Kasutama hakkab tuliuut alust Abruka üksus.

Kallis päästepaat hangiti toetuse abiga ja oma panuse andis ka Lääne-Saare vald. See näitab, et vabatahtlike tööd peetakse vajalikuks ja õigusega. Pole ju miski rohkem väärt kui inimese elu ja kellele siis veel toetusi jagada kui neile, kes elusid päästa aitavad. Seda enam, et situatsioonidest, kus merepäästjatel sekkuda tuleb, just puudust käes ei ole.

Paraku jagub uuel päästepaadil seega tööd pigem rohkem kui vähem. Merele minnes tasub aga enda ja teiste ohutus prioriteediks seada ja ehk antakse siis uuele hetkel veel nimetule päästepaadile rohkem rahu kui valu.