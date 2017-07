Kadri Tüür kaitses doktoritööd

Juuli alguses kaitses Muhust pärit Kadri Tüür Tartu ülikoolis semiootika ja kultuuritöö erialal doktoritööd. Tema uurimustöö teema oli „Looduskujutuse semiootika: looduskirjanduse näitel“.

„Doktoritöö on kirjutatud inglise keeles ja samas keeles toimus ka kaitsmine,“ ütles Kadri Tüür. „Põhjus on selles, et kaasajal on teaduslikele publikatsioonidele esitatud kõrgendatud nõuded, mistõttu pole võimalik ainuüksi eestikeelsete materjalide alusel korralikku teaduslikku uurimust kokku panna. Kuna allikmaterjal oli valdavalt inglise keeles, siis valmis ka töö selles keeles.“

Tüüri sõnul kestis kaitsmine üpriski pikalt. „Kokku läks pea kaks ja pool tundi,“ märkis ta. „Kuid oponendid olid üldjoontes sõbralikud ja minu vastu küllaltki leebed.“

Doktoritöö kaitsmisel olid Kadri Tüüri oponentideks Austraaliast pärit keskkonnaajaloolane professor Kate Rigby, kes praegu töötab Suurbritannias Bath Spa ülikoolis, ja Tallinna ülikooli dotsent Julia Tofantšuk. Tema juhendajateks olid aga professorid Kalev Kull ja Peeter Torop Taru ülikoolist ning professor Urlike Plath Tallinna ülikooli keskkonnaajaloo keskusest.

Kadri Tüür lõpetas Saaremaa ühisgümnaasiumi 1994. aastal hõbemedaliga. Seejärel jätkas ta õpinguid Tartu ülikoolis eesti kirjanduse erialal. Hiljem on ta end täiendanud Soomes Turu ülikoolis.

Praegu töötab Kadri Tüür õppejõuna Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnas. Samas aitab ta toimetada ka akadeemilist aasta-ajakirja Studia Vernacula. Lisaks on Tüür projektijuhina tegev Tallinna ülikooli keskkonnaajaloo keskuses.