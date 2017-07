KRISTINAGA ELUST ENESEST: Viige inimene maale

Läinud nädala viimasel päeval sööstis parv inimesi sinna, kuhu harilik linnavurle naljalt ei satu ning sai võimaluse kaeda, mismoodi see tänapäevane maaelu välja näeb. Olgugi, et mitmel pool mainiti avatud talude päeva kui muidu reklaam­üritust, domineeris sel ilusal suvepäeval hoopis looduse ja inimese vaheline side, mis ajaga küll nõrgenenud, kuid mitte päriselt kadunud.

Suur rõõm oli hommikul kardinaid akende eest lüües avastada, et sel aastal ennast suveks nimetav sügisilm on teinud teed ka soojematele kraadidele ning vihmapilved eest ära kamandanud. Ilmselt sai isegi ilmataat aru, et kui mõnele inimesele antakse kord aastas võimalus maale minna, tuleb selleks omalt poolt veidi kaasa aidata ja vastavad eeldused luua.

Kuigi endal kerkis küll kange tahtmine randa sirakile visata ja veidi jumet juurde praadida, tuli see mõte eos summutada, sest järeltulija preili sättis endale juba suures ootuses kübara pähe, et minna kitsega tutvust sisse seadma.

Andruse mahe- ja turismitalu poole vurades mõtlesin küll endamisi, et küllap on rahvamassid koondunud linna lähedal asuvatesse taludesse ja Mustjalas ootab meid ees paar tosinat inimest ja rahulik äraolemine. Kohale jõudes avanes aga sootuks teine vaatepilt – parkla oli täis autosid ja tundus, et olin selle ürituse mõõtmeid tugevalt alahinnanud. Miskipärast tegi see mind äärmiselt õnnelikuks, sest andis mõista, et maaelu pakub nii paljudele inimestele huvi ja pinget ning andis lootust, et ma pole ilmselt ainus linnavurle kehasse sündinud maakahing.

Lapsed olid koondunud loomade ümber ja uudistasid musta kana poolt värskelt poetatud muna, toitsid kitsesid ning sirutasid käsi mägiveiste poole. Kes oli loomadega põhjalikumalt tutvunud, kuulas tähelepanelikult taluperemehe juttu ning kogus pähe küsimusi, mis hiljem emale-isale said esitatud. Selgub, et sageli ei olegi lastel vaja hunnikus tänapäevast kila-kola, et neid tegevuses hoida. Piisab mõnest loomast-linnust ning suurest platsist, kus oma fantaasiat lennutada.

Kunagi oleks tundunud veider, et lapsed ja ka vanemad inimesed tulevad maale selleks, et lehma või kana näha. Praegu on see aga muutunud reaalsuseks, et toidu päritolu algallikaks peetakse poeletti. Väike doos reaalsust on see, mis hoiab inimesed natukenegi rohkem kahe kannaga maa peal ega lase täielikult kapselduda maailma, mida nähakse juba eelserveeritud kujul.

Lisaks harilikule taluelule avaneb inimene sellisel üritusel hoopis rohkem, sest seal koorub ta tagasi selleks algosaks, millest ta välja on kasvanud. Kuulates taluperemehe Madis Tiigi kirglikke kõnelusi rannikule uhutud palkidest, tekkis endalgi tahtmine looduse rütme veelgi rohkem tundma õppida ja maaelu endale kordades lähemale tuua. Samale järeldusele oli nähtavasti jõudnud ka peagi kolmandat sünnipäeva tähistav plika, kes oli valmis kõik nähtud kitsed ja lambad autosse laadima ning kui tal oleks tol hetkel olnud valida, kas ema või lammas, oleks ta ilmselt viimase kasuks otsustanud.

Talusid külastanud inimeste hordide järgi otsustades võib küll kindlalt väita, et maaelu ei ole ka kõige linnastunuma eestlase jaoks vaid lehmakookide takistusrada, vaid millegi ürgse kutsumus. Isegi kui sellele kutsele saabki vastata vaid kord aastas avatud talude päeval.