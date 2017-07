LEMBIT UUSTULND 65: Vätta ja Vahase lautritelt maailmameredele

Täna 65 aastat tagasi sündis kapten-kirjanik Lembit Uus­tulnd. Tema lapsepõlve mängumaad olid Vätta ja Vahase lautritel. Lembitu lastetoa jutudki olid kas merest või kirjandusest. “Ju ma siis olin lapsena nii loll ja tuim tükk, et pole tahtnud kellekski muuks kui meremeheks,” on nüüdseks enam kui 46 aastat merd kündnud laevakapten selle loo autorile kunagi öelnud.

Vähe sellest, kapteni töö ja pere kõrvalt on ettevõtlik saarlane võtnud ette raamatute kirjutamise. Lembitule tõi kirjanikuna tuntuse juba tema esimene romaan “Kiikhobune Antverpenist”. 1998. aastal ilmunud teose autor oli siis 46-aastane. Romaanivõistlusel hinnati “Kiikhobune Antverpenist” teise koha vääriliseks. Selle kohta võib öelda, et parem hilja kui mitte kunagi. Või talletas Lembit enne hulgaliselt elukogemusi ja kui tundis, et nüüd on õige aeg kogetu loominguks vormistada, siis võttis kirjutamise tõsiselt käsile.

Kirjanik Karl Martin Sinijärv on Lembit Uustulndi loomingut hinnanud nii: “… maakamarat mööda kõnnib hulgaliselt kodanikke, kes elus näinud üht koma teist, lihtsalt vähe on nende hulgas suure tähega kirjaoskajaid. Uustulnd tähti tunneb ja üllataval kombel mõistab ta neist suhteliselt kergesti valmistatavaid sõnu loogiliselt järjestada. Välja tuleb tekst, mille lugemine sula rõõmu teeb”.

Lembit on kirjutanud ka näidendeid. Saaremaa teater avas 16 aastat tagasi hooaja näidendi “Aastavahetus Casablancas” lavaletoomisega. Tookord käis kaptenist autor ise peaproovis näitlejaile ja lavastajale soovitusi jagamas, öeldes pärast proovi lehemehele, et jäi nii mänguga kui üldse kogu lavastusega rahule.

Nüüd on tal ette näidata üheksa raamatut. Küllap mängivad kirjutamisel oma osa ka geenid. Teame, et tema isa Albert kiitis poja kirjandusse tuleku heaks, andes hüva nõu kirjanduspõllul edasi tegutsemiseks.

Täna võtab juubilar laeva Regal Star kaptenisillal taas ette meretee Paldiskist Kappelskäri. Nädalapäevad tagasi oli aga saarlastest meremeestel Kuressaare linnuses huvitav kohtumine Angola-Eesti sõprusühingu presidendiga, kes tänas kunagise Saare Kaluri kalandusspetsialiste, kes käisid omal ajal mustal mandril sealseid kalureid õpetamas. Angolas käis kalalaeva kaptenina ka Lembit Uustulnd.

Kaptenina läheb Lembitul 47-aastasest meremehetööst 32. aasta.

Kas suvel jääb tal aega ka oma uue romaani jaoks? “Kirjutuslaua taga ma ei istu. Suvel ei tule kirjutamisest midagi välja. Maja on rahvast täis – lapsed ja lapselapsed. Romaani kirjutamist, mille pealkiri on “Avameri”, saan sügisepoole jätkata,” rääkis kirjanik.

Tallinna saarlaste ühendus tunnustas kaks aastat tagasi Lembitut öige saarlase tiitliga. Saaremaa merekultuuri seltsi aktiivne liige on Lembit ka.

Leningradi (Peterburi) Makarovi nimelise kõrgema merekooli kursant Lembit Uustulnd abiellus keskkooliaegse klassiõe Eerikaga (tollal Tartu ülikooli tudeng) 1970. aasta novembris. Lembitul ja Eerikal on tütar Rita ja poeg Priit. Viiele lapsele on Lembit ja Eerika vanavanemad.

“Poja vanem tütar Luisa on ka kirjanduslike kalduvustega. Ta on juba väikese raamatukese välja andnud. Illustratsioonidki selles raamatus on tema enda tehtud. Mul on sellest südamest heameel,” hindas vanaisa lapselapse loomingut.

Tihti võtavad Lembit ja Eerika ette väikese jalgrattamatka Kuressaare ümbruses.

“Me sõidame ka mereäärseid radu mööda, käime isale seal lossi taga mere kaldal tere ütlemas. Kaks aastat tagasi kuju avati ja usun, et vanal on seal päris hea olla,” arvas Lembit.

Lembitule aga tuult purjedesse ja teravat sulge ka Saarte Hääle ja Kadi raadio poolt.