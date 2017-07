Muuseumi sihtasutuse loomine sai valitsuse õnnistuse

Vabariigi valitsus andis kultuuriminister Indrek Saarele volitused sihtasutuse Saaremaa Muuseum asutamiseks.

Sihtasutuse asutajateks on kultuuriministeerium ja Kuressaare linnavalitsus ja asutamine toimub augustikuu jooksul. Kultuuriminister Indrek Saare sõnul vajab muuseumi opereerimine vabamaid tegevusvõimalusi ja paindlikumat juhtimismudelit kui riigiasutuse vorm seda võimaldab. „On oluline, et kohalikul kogukonnal oleks vahetum õigus muuseumi töö korraldamisel kaasa rääkida,“ ütles Saar.

Kuressaare linnapea Madis Kallas sõnas, et piiskopilinnus, mille haldaja on Saaremaa Muuseum, omab Kuressaare linna jaoks hindamatut märgilist ja ajaloolist tähendust ning sellest tulenevalt on kohaliku omavalitsuse kaasarääkimise rolli suurenemine ja ka teatud vastutuse võtmine iseenesestmõistetav.

„Saaremaa Muuseum on piiskopilinnuse hoone ja selle ümbruse renoveerimisel teinud ära meeletu töö ning kindlasti seisab veel palju tööd ees. Lisaks hoonete ja kogu kindluse ümbruse pidevatele renoveerimistöödele kaasaaitamisele saavad Kuressaare linn ja teised Saaremaa omavalistused leida lisaressursse ka uute näituste ja sisutegevuste arendamiseks. Potentsiaali on Eesti ühel väärikamal rajatisel meeletult ja üheskoos riigiga saame selle kindlasti veel paremini esile tuua.“

Asutatav sihtasutus võtab üle kultuuriministeeriumi poolt hallatava riigiasutuse Saaremaa Muuseumi funktsioonid kultuuripärandi uurija, koguja, säilitaja ja vahendajana. Sihtasutusele antakse üle tegevuseks vajalik vara, mis oli seni Saaremaa Muuseumi käsutuses.

Kultuuriministeerium on Eesti muuseumivõrgu korrastamisega tegelenud juba alates 2012. aastast Riik on selle ajaga asutanud üheksa uut muuseumi sihtasutust, kohalike omavalitsuste juhtida on antud viis endist riigimuuseumi. Muuseumide juriidilise vormi muutmisel on igal üksikjuhtumil lähtutud konkreetse muuseumi eripärast ja kohalikest oludest.