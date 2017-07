Saaremaa vabatahtliku merepääste 100 000-eurone unistus täitus

Mitu aastat oodatud ja viimaks täieõiguslikult kätte võideldud spetsiaalselt Saaremaa vabatahtlikule merepääste seltsile ehitatud päästepaat lasti eile Roomassaares vette.

“Äi, see kena!“ kiitis Abruka merepäästjate ridadesse kuuluv Indrek Aavik eile keskpäeval Roomassaare sadamas istudes ning päiksest sätendavatel lainetel loksuvat erepunast päästepaati imetledes. Ent Indrek polnud ainus, kel paadile kiidusõnu jagus. Teisedki, kes tuliuuele päästeinglile ligi tihkasid astuda, leidsid, et tegemist on ühe väärt alusega. Seda enam, et see on spetsiaalselt Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi jaoks ehitatud.

“See ei ole mingi mänguasi, laias laastus oli paadi hanke maksumus 100 000 eurot,“ kõneles Abruka saarevaht ja sealse päästeüksuse pealik Rein Lember. Faktitäpsuse huvides – hanke maksumuseks oli 94 000 eurot.

Nagu muinasjutt

“Saaremaal on ta kindlasti pioneer, teist sellist alust, mis on tehases spetsiaalselt Saaremaa vabatahtlikule merepäästele ehitatud, ei ole,“ kinnitas ta.

Lemberil on paadi üle hirmus hea meel. On ju seda oodatud mitu head aastat ning selle nimel kohtuteegi läbi käidud. Tarvis oli Abruka üksusel seda paati igatahes väga. “Räägime täitsa algusest. Olime lühikeste vahedega sunnitud merele loovutama viis meest. Õnnetused juhtusid Abruka rannikuvees – näiteks kolm meest, kes olid merega sina peal, otsustasid minna ühekorra Kuressaarde ja nad leiti lõpuks pooleteist meetri sügavusest veest 150 m kauguselt kaldast,“ meenutas Lember aastate eest juhtunut.

Mehed leidis toona saare postiljon, Abruka meestel siis mingeid spetsiaalseid päästevõimalusi, vahendeid ega oskusi polnud. “Olude sunnil hakkasin seda asja ajama, mõtlesin tookord meie noorte meeste peale, et neist võiks saada merepäästjad ja see on üks ilusa lõpuga lugu – nagu muinasjutt,“ nentis Lember.

Et mainitud noored mehed tol korral koolitusel osaleda ei saanud, läks Lember ise ning õppis esmajoones päästmise selgeks. Nüüdseks on merepäästjaid Abruka üksuses terve rodu, kes on koostööpartneriteks politsei- ja piirivalveametile, ent spetsiaalne päris oma päästepaat oli meestel ikka puudu.

Uus paat oli kallis, kuid plaanid olid õilsad ning õnneks saavad püsiasustusega väikesaared toetust väikesaarte programmist. “Kirjutasime Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi juhatuse liikmetega projekti, mis sai heakskiidu. Aga kus on suured rahad, on ka palju tahtjaid,“ kõneles Lember.

Väljusid võitjana

Välja kuulutati riigihange ning keegi teine pakkujaist vaidlustas selle nõnda, et Saaremaa merepäästjatel tuli läbi käia kõik kohtuinstantsid enne, kui õigus neile jäi. “Tänu õiglasele kohtusüsteemile tulime võitjana välja. Nüüd on asi lõplik ning resultaat siin!“ kinnitas Lember.

Paadi soetamisel tuli maksta kümneprotsendine omaosalus, kuid sellistki summat ei ole Lemberi sõnul ühel väikesaarel või vabatahtlike mittetulundusühingul lihtne kokku saada. Nõnda tuli neile appi Lääne-Saare vald. “Au ja kuulsus ja müts maha vallaametnike ees,“ kinnitas Lember.

Praegu on paat vees. Ees ootab veel seadistamine. “Annaks jumal, et see riistapuu ei peaks selleks ette nähtud väljasõite tegema ja kellegi elu päästma. Kõik eelnevad kogemused näitavad aga, et meie lähiümbruse vetes on aina rohkem situatsioone, mis nõuavad sekkumist,“ tunnistas Rein Lember.