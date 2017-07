Spetsialistid soovitavad riigil soetada medikopteri

Kogenud piloodid soovitavad riigil veel ühe suure päästekopteri asemel meditsiinilisteks lendudeks soetada hoopis väiksema lennumasina, mida vajavad eriti saared.

Kopteripiloodid Martin Noorsalu ja Rene Kallis selgitasid Postimehele, et kiirabikopteri näol on sisuliselt tegemist reanimobiiliga, mis hakkab kohe patsiendiga tegelema. Kui praegu tehakse Eestis aastas umbes 200 meditsiinilist lendu, siis Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Tartu kiirabi andmetele tuginedes väidavad mehed, et erikopteri olemasolul võiks meditsiiniliste lendude arv kasvada aastas 700-le.

Nii näiteks oleks kiirabikopterit vaja doonororganite transportimisel, sest siirdamiste arv kasvab, nagu ka vajadus patsiente transportida. „Meedikute jaoks on oluline viia patsient õigesse haiglasse, aga praegu viib kiirabi ta lähimasse, kus ei ole midagi muud teha, kui hoida teda stabiilsena, kuni suurhaiglast reanimobiil järele tuleb. See on aga suur ajakulu, samas kui kopteriga saaks ta kohe suurde haiglasse viia,” rääkis Noorsalu.

Ta lisas, et praegu on kiirabikopteri soetamisest kõige enam huvitatud Põhja-Eesti regionaalhaigla, mis vastutab saarte eest. Kriitilises seisundis haigete mandrile transportimiseks on nad pidanud tellima nii parvlaevade erireise kui kasutama kiirkaatrit.

Siseministeeriumi pressiesindaja Kristin Rammus ütles, et meditsiinilendudeks mõeldud kopteri soetamiseks peab vajaliku rahastamistaotluse esitama sotsiaalministeerium ning politsei- ja piirivalveamet on valmis korraldama kopteri lendamist (sarnaselt 2007. aastal keskkonnainspektsioonile soetatud helikopteriga, mida opereerib PPA lennusalk).

Lisakopter aitaks meditsiinilendude küsimust leevendada. Lisakopteri hankimisel tuleb aga lisaks soetuskuludele arvestada ka selle iga-aastaste ülalpidamiskuludega.

Täna on vara hinnata, kui suured vastavasisulised kulud oleksid ja kas need lähitulevikus eelarvest leitakse või mitte, ning kelle eelarvest. Kaardistame teiste ministeeriumidega õhusõidukite vajadusi, mille pinnalt valmistada ette memorandum valitsusele neljanda kopteri vajaduste kohta,“ märkis Rammus.