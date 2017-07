Tänavused ooperipäevad läbi aegade edukaimad

Juubelihõngulised kümnendad Saaremaa ooperipäevad olid senistest publikurohkeimad, kogudes üle 14 500 külastaja.

Kaheksast kavas olnud etendusest läksid kuus õhtut 2000-kohalises ooperimajas väljamüüdud saalidele. Senine rekord pärines 2015. aastast, mil Saaremaa ooperipäevad kogusid 13 000 külastajat.

14.-22. juulini kestnud ooperifestival algas kahe „Nurjatu saare“ etendusega. Rein Rannapi märuliooper sai kirjutatud ooperipäevade tellimusel ja Saaremaad silmas pidades. Peaosades särasid tuntud Eesti lauljad, teiste seas ka Saaremaa juurtega Kristel Aaslaid. Erakordse publikumenuga ning meedias ja ka sotsiaalmeedias elavat vastukaja leidnud rokk-ooper soovitakse järgmise aasta alguses Tallinnas veel mõned korrad publiku ette tuua, lubas Eesti Kontserdi juht Jüri Leiten.

Tänavuste ooperipäevade peakülaline Krefeld-Mönchen­gladbachi ooperiteater saabus kahe erilennukiga Düsseldorfist otse Kuressaarde, kaasas Wagneri “Lohengrin”, Mascagni “Talupoja au”, Puccini “Gianni Schicci” ja Verdi “Maskiball”. Teatri muusikajuhi Mihkel Kütsoni sõnul oli lavastuste näol tegemist tänavuse hooaja menukaimate tükkidega, mis tutvustasid eesti publikule teatrit kõige paremast küljest. Paljude kriitikute hinnangul oli sakslaste orkestri tase kõrgeim, mis ooperipäevade ajaloo jooksul kuuldud.

Kuna „Maskiballi“ mängis Krefeld-Mönchengladbachi ooperiteater sellisel kujul viimast korda, jäeti suuremad lavakujunduselemendid Eestisse. Eesti Kontserdi meediajuht Lauri Aav selgitas, et nii hoidis korraldaja transpordikuludelt kokku. Tegemist on korralike vineerkonstruktsioonidega, mida saab tulevikus mõne lavastuse puhul ära kasutada, lootis Aav.

2018. aastal 19.-28. juulini toimuvate Saaremaa ooperipäevade külalisteks on Shanghai ooperiteater, kel kavas Bizet’ „Carmen“, tantsugala ning Wen Deqingi ooper „Riskantne mäng“. Samuti on kohal Ungari riigiooper Mozarti „Figaro pulma“, Verdi „Traviata“ ja Johann Strauss jr „Mustlasparuniga“. Teater Vanemuine etendab Tauno Aintsi lasteooperit „Guugelmuugelpunktkomm“. Lõppenud ooperipäevade ajal toimunud järgmise aasta piletite eelmüügist osteti kokku 4500 pääset ja mõni etendus on juba peaaegu välja müüdud.