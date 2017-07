Automüük on õitsele puhkenud

Kui mullu oli esimese poolaasta jooksul esmaselt registreeritud sõiduautosid Saare maakonnas registrisse kantud 412, siis tänavu samal ajal on kandeid olnud 423.

Nagu mullugi, on aktiivsem olnud ikka teine kvartal. Nimelt registreerisid saarlased tänavu esimese kolme kuu jooksul ühtekokku 185 uut sõiduautot, teises kvartalis aga isegi 238. Läinud aasta algul oli registrikandeid maakonnas 179, teises kvartalis aga umbes sama palju kui tänavu – 233.

Maanteeameti sõidukite registriosakonna peaspetsialist Sulev Vill tõi Saarte Hääle palvel koostatud statistikas välja, et sel aastal on saarlased soetanud 234 uhiuut ehk 2017. väljalaskeaastaga autot, eelmisel aastal oli tutikaid ehk 2016. väljalaskeaastaga autosid poole aastaga registrisse kantud 192. Seega ongi saarlased tegelikult eelistamas täiesti uusi, samal aastal valminud sõiduautosid.

Toyotade ja Škodade edu

Saarlaste margieelistustes väga suuri muutusi toimunud ei ole. Jätkuvalt troonib esikohal ülivõimsalt oma erinevate mudelitega Toyota. Erinevaid uhiuusi Toyotasid on Saare maakonnas kuue kuu jooksul registreeritud 62, nendest 44 väljalaske­aastaga 2017.

Teisele kohale on saarlaste eelistustes ülitugevalt tõusnud Škoda. Esmaselt registreeritud Škodasid on Saare maakonnas tänavu registrisse kantud 52, neist väljalaskeaastaga 2017 on 46. Kolmanda koha on napsanud aga Opel 27 registrisse kantud autoga, millest tutikad on 17.

Mullune kolmas eelistatu – Honda – on tänavu registrisse jõudnud 20 sõiduautoga, millest uhiuued on 18.

Mullu esimesel poolaastal oli maakonnas esmaselt registrisse kantud 28 erinevat Hondat, neist 27 väljalaskeaastaga 2016. Škodasid oli aga samal ajal registreeritud 32, mille hulgast 26 olid uhiuued.

Škodade müügiga tegeleva Warma Auto OÜ juhatuse liikme Igor Leemeti sõnul on neil seoses autokeskuse uue asukohaga ja klientidele sobivate automarkidega läinud sel aastal tõepoolest igati positiivselt.

Nemad müüsid esimeses kvartalis 20 ning teises kvartalis 34 autot. Enimmüüdud mudel on Saaremaal olnud seejuures Octavia üheksa autoga.

Leemet usub, et ka teine poolaasta peaks neil prognooside kohaselt hästi minema. „Meil on pidevalt pakkuda soodsama hinnaga laoautosid,“ kinnitas ta. „Olemasolevate mudelite valik on suur ja tulemas on ka uus Škoda Karoq!“

Saarlaste lemmikute, Toyotade müügiga tegeleva Tesman Auto OÜ juhataja Einar Soe tunnistas samuti, et müük on läinud enam-vähem plaanipäraselt. „Müüginumbrid on võrreldes eelmise aastaga isegi väikeses plussis,“ kinnitas Soe.

Rõõmustav on ka see, et teine kvartal oli tänavu pisut parem kui esimene. Saarlaste lemmikud on Toyotade puhul, nagu ikka, Corolla, Auris, Avensis ja RAV4. „Kui teine poolaasta tuleb sama, mis eelmisel aastal, siis saaksime kogu aastaga tõenäoliselt rahul olla,“ kinnitas Einar Soe.

Annavad endast parima

Kuressaare Autoteenindus AS-i müügikonsultant Kristian Teern tunnistas, et neilgi on müük olnud taaskord parem kui eelmisel aastal. Kvartalitest oli suurema müügiga aga üllatuslikult hoopis esimene. „Rahul saab olla mõlema aastaga, küll aga oleme sellel aastal müünud kuue kuuga rohkem kui eelmisel aastal sama ajaga,“ tõdes Teern.

Nende majas on praegu kolmest müügil olevast margist populaarseim Peugeot ja selle mudel 2008. Samuti meeldib inimestele aasta auto tiitlit kandev Opel Astra.

Eesootava osas on Kuressaare autoteenindus samuti optimistlik. „Teine poolaasta tuleb ilmselt mitte nii suure müügiga kui esimene, aga eks me anname endast parima!“ kinnitas Kristian Teern.