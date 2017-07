Eesti riigi juubeliks paarkümmend kingitust

Eilse seisuga oli veebilehel EV100.ee registreeritud veidi üle 400 kingituse. Saare maakonna erinevate paikadega seondus neist paarkümmend.

Näiteks on sõrulased lubanud vabariigi 100. juubelisünnipäevaks kokku panna oma rahva aabitsa „Sörulaste aabuta“. Leisi valla Ratla küla kogukonnal on kavas välja anda raamat „Ratla mosaiik II – 100 kildu Ratlas toimunust“. Sakla rahvas on aga vabariigi sünnipäeva puhul lubanud kohaliku seltsimaja juurde istutada 10 nimelist iluõunapuud.

Kuressaare linna nimel on registreeritud kingitus „M(A)jarännakud Kuressaares. Selle projekti elluviimisega soovitakse linna avalikus ruumis klaaspindadele kujundatuna tutvustada Saaremaa pealinna tähelepanuväärsemaid kultuurilisi objekte ning ajaloo-ja ehitismälestisi.