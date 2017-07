Etendust „Kodukandilood“ nautis üle 120 inimese

Kärla näiteseltskond etendas pühapäeval Kogula küla Viimiku talu õuel „Kodukandilugusid“. Publikule jagus nii äratundmisrõõmu kui ka üllatusi.

„Kodukandilugude“ autor ja lavastaja Sven Aavik ütles, et näiteseltskond tuli pika kolme vaatusega etendusega ilusti toime. „Väikesi pausikohti tuli sisse nagu ikka ja ühes kohas jäi hobune natuke hiljaks, aga ega pealtvaataja ei saanudki sellest aru. Ma jäin ise ka üllatavalt rahule,“ lisas Aavik.

Näidendi kirjutamiseks kogus autor kohalikust raamatukogust ja mujaltki kokku kõiksugu fakte, muistendeid ja memuaare. Aaviku sõnul tundsid kohalikud nii mõnedki seigad etenduses ära. Lisaks toetas mõnevõrra nostalgilise õhkkonna teket näitus kodukandiga seotud esemetest. „Inimesed käisid ja pildistasid ja meenutasid,“ märkis Aavik. Esietendust käis vaatamas umbes 120 inimest.

Heas mõttes kirstunaelaks oli Aaviku sõnul etenduse finaal. „Näitlejad tulid lavale ja samal hetkel sõitis Tänak väravasse, näitas ennast korra, keerutas tolmu üles ja läks minema,“ kirjeldas ta ja lisas, et rahvas oli sellest täitsa pöördesse läinud. Niisugune lõpp oli plaanitud üllatusena, millest isegi pooled näitlejad teadlikud ei olnud. Tõe huvides tuleb siiski märkida, et Viimiku talu õue serval tolmu keerutanud auto rooli taga Ott Tänak ei istunud.

Järgmine etendus on plaanitud 6. augustile. Sven Aaviku sõnul jääb see viimaseks sel suvel ja tuleva aasta kohta mees samuti veksleid välja ei andnud.

Kärla rahvamaja juhataja Virge Varilepp ütles samuti, et päev läks igati korda. „Ilm oli kena ja inimesed said etendust vaadata ning väikesel külalaadal jalutada.“ Tuleva suve suhtes oli Varilepp väheke optimistlikum. „Usun, et peremees-lavastaja Sven Aavik on nõus ja järgmisele suvele plaanime ehk kolm etendust.“