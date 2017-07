JUHTKIRI: Maad justkui oleks, aga…

Nii mõnigi talupidaja kasvatab oma lapsed lootuses, et järeltulijad saavad tulevikus oma oskusi ja teadmisi maatöödes rakendada. Paraku ei lähe see alati nii isegi siis, kui järeltulijal tahtmist jagub.

Õilsal eesmärgil loodud PRIA toetused on maaelu edendanud ning põllumeeste seljatagust kindlustanud, kuid ühtlasi loonud ka kitsendusi ning sillutanud teed nn mugavuspõllumeestele, kes oma maa potentsiaali täiemahuliselt ei kasuta. Samal ajal on noori põllumehi, kes vaatavad raiskulastud maadele isegi väikese kadedusega ja mõttega sellest, kuidas oleks võimalik seda paremini rakendada.

Statistika aastalõiked näitavad, et kuigi kasutusele võetud põllumaa pindala küll kasvab, ei leevenda see siiski maapuudust. Valitsev maapuudus astub aga kandadele nii mõnelegi põllumehele, kelle jaoks takistab see töö laiendamist ning edendamist. Lisaks loovad kitsendusi ka kõrgemad rendihinnad ning kokkuvõttes võrdsustavad põllumajandust üha enam ärisektoriga, kus viimase sõna ütleb rahakoti paksus.