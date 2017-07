Peaminister Jüri Ratas leiab, et suvehooajal peaks Kuivastu-Virtsu liini nädalavahetustel teenindama kolm parvlaeva.

“Ma arvan, et selles suunas tuleb tõsiselt töötada,” ütles Ratas “Aktuaalsele Kaamerale”. Ka TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar nentis, et reedeti ja pühapäeviti on vaja liinile kolme laeva “nii, nagu ta täna on”.