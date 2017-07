Lennufirma valmis suurendama Kuressaare reiside arvu

Lennufirma Transaviabaltika kinnitab valmidust suurendada reiside arvu Tallinna ja Kuressaare vahel, kui vaid tellija ehk riik selleks soovi avaldaks.

Transaviabaltika esindaja Rene Must sõnas Saarte Häälele, et riigihanke lepinguga on võimalik mahtu tõsta kuni 20 protsenti. See eeldaks, et lennufirma võiks kõikidel kolmel aastal, mil neil leping on, lennata suveperioodil Kuressaarde muretult kolm korda päevas kasvõi kõikidel päevadel.

“Me oleme neid ettepanekuid teinud juba eelmisel aastal, et oleme valmis suurendama Kuressaare suunalist veomahtu. Mõistlik oleks seda teha igal reedel, pühapäeval ja esmaspäeval täiendava lennuliiniga,” lausus Must.

Lennuettevõtte juhi sõnul on olukorraga kursis nii majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Saare maavalitsus kui Kuressaare linnavalitsus ja piisaks üksnes tellimusest ja firma hakkaks kohe lendama. Musta sõnul ajendas neid sellisele väljaütlemisele tähelepanek, et viimastel päevadel on meedias tekkinud diskussioon soovist saada suurem lennuk.

Transaviabaltika lennustatistika näitab reisijate kõrget huvi Kuressaare suunal, jõudes juunikuus lausa 77-protsendise lennutäitumuse juurde. Kärdla lendude täitumus jäi juunis sarnaselt möödunud kuudele ühtlaselt 40 protsendi juurde.

Must täpsustas statistikat kommenteerides, et Tallinn-Kärdla-Tallinn suunal lendas 865 reisijat, andes sellel suunal lendude täitumuseks 43% ja Tallinn-Kuressaare-Tallinn suunal oli juunikuus 1457 lennureisijat.

“Meie hinnangul ja võttes arvesse praegust suvist piletimüüki Kuressaare suunal, oleks otstarbekas tuua praegusesse lennugraafikusse pärastlõunane lisalend neil populaarsetel päevadel ja seda nii, et Tallinnast väljuks reedeti, pühapäeviti ja esmaspäeviti lisalend kell 15 ja Kuressaarest pealinna suunas kell 15.55,“ andis Must hinnangu lisalendude vajadusele.

Saare maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija ütles Saarte Häälele, et ettepanekut graafikut tihendada maavalitsuse laual ei ole ja selle aasta eelarve seda ka ei võimaldaks. “Seda saaks teha lisaraha abil ning neil ei ole keelatud ka kommertsalustel lisareise teha,“ sõnas Leivategija.

Ta lisas, et suvist graafikut on vedajaga kokkuleppel siiski vajadusel muudetud, vähema nõudluse korral ka reise ära jäetud. “See ei ole päris nii, et lihtsalt istume ja mõtleme, kust me ühe reisi igaks juhuks maha tõmbame. Meil ei ole huvi neid maha tõmmata,“ kinnitas ta.

Leivategija märkis, et kui nõudlus reiside järele on tõesti nii suur, siis pöördutakse lepingupartneri poole, tehakse omapoolsed ettepanekud ja lepitakse kokku.

“Aga täna sellist ettepanekut meile muul moel kui see pressiteade, laekunud pole ja ega meil ei ole ka praegu erilist võimalust seda teha.“

Taavi Sink