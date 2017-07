Linnateatri suvisele tükile tuleb lisaetendus

Sel laupäeval esietendub Sadamaaidas Kuressaare linnateatri suvelavastus “Madu oma rinnal” (“Snake in the Grass”).

Publiku suure huvi tõttu on tänasest võimalik Piletimaailmast osta pileteid ka 6. augustil toimuvale lisaetendusele.

Kümnest lavastusest on Kuressaare linnateatri loomingulise juhi Aarne Mägi sõnul vabu pileteid kokku veel kaks saalitäit, mis on tunduvalt parem tulemus kui eelmiste aastate suvelavastuste puhul.

„Vabu kohti on hetkel saadaval vaid viimastes ridades,“ nentis ta, kuid lisas, et tänu suurele huvile toimub 6. augustil lisaetendus, mille piletid läksid tänasest müüki.

„Nüüd on neil, kes piletite ostmisega hilja peale jäid, võimalus siiski esimestesse ridadesse kohad saada,“ rääkis Mägi. Lisaetenduse kellaaega veel teada pole, kuid see täpsustub peagi.

Tunnustatud briti näitekirjaniku Alan Ayckbourni draamateos räägib kahest õest, kes isa surma tõttu üle pikkade aastate taas kohtuvad. Niigi pingelisse olukorda lisandub ka kolmas naine, isa endine põetaja.

Mägi sõnul on tegu trilleritunnustega lavastusega, milles jätkub ohtralt ootamatuid käike.

„Nagu Tammearule Sadamaaidas lavastades kombeks on saanud, muutuvad tema tükid pingelisteks ja äärmiselt põnevateks,“ lausus Mägi. Lavastaja Peeter Tammearu on ka ise öelnud, et tegu on pingeid üles kruttiva draamateosega, mille vaatamine võib mingil hetkel lausa vastikuks muutuda.

Linnateatri suvelavastuses ei saa seekord laval näha ühtegi linnateatri enda näitlejat. Ühte õdedest mängiva Ugala teatri näitleja Triinu Meriste jaoks on “Madu oma rinnal” juba teine lavastus Saaremaal. Naine astus üles ka Kuressaare linnateatri mulluses suvelavastuses “Hüpnoos”. Teist õde on lavastaja mängima palunud armastatud näitlejatari Mirtel Pohla. Isa endise põetaja rollis näeb vaataja aga Tartu ülikooli Viljandi kultuuri­akadeemia tudengit ja Peeter Tammearu õpilast Henessi Schmidti.