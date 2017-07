Mustjalas saab taas nautida kõrgetasemelisi kontserte

Eile alanud Mustjala festivali peateemaks on loodus ja inimene kiiresti muutuvas ajas.

Mustjala festivali kunstiline juht tšellist Aare Tammesalu ütles Saarte Häälele, et Mustjala festival on alati otsinud ilu ja harmooniat looduses, inimestes ja muusikas.

Nii on 1995. aastast alates ühel juulikuu nädalal pandud helisema Mustjala kirikud, lähedalasuvad mõisad ja vahel ka mererand ning muud põnevad paigad. Selles osas ei ole erand ka tänavune festival.

Mitmekesisest kavast leiavad huvipakkuvat nii keelpilli- kui ka vokaalmuusika austajad. Avakontserdil Ninase rannakaitsepatareis astus üles akadeemiline Tobiase keelpillikvartett, kes hiljuti esines Berliini Konzerthausis ja Peterburi konservatooriumi saalis. Kavas oli 20. sajandi suurte meistrite Benjamin Britteni, Dmitri Šostakovitši ja Arvo Pärdi teoseid.

Täna kõlab Mustjala Anna kirikus Johann Sebastian Bachi ja teiste vanade meistrite ajaproovile vastu pidanud muusika. „Solistiks lummava häälega sopran Arete Teemets, orelil mängib Norman Illis Reintamm Kanadast,“ märkis Tammesalu. Lisaks kuuleb kirikus Mustjala koguduse õpetaja Rene Reinsoo mõtteid 500 aastat tagasi aset leidnud reformatsioonist, selle tähendusest ja toonaste ideede sõnumist kaasaja inimesele.

27. juuli õhtul toimub populaarse Eesti ansambli Estonian Voices kontsert Pidula Forellis. Reedel kõlab Kihelkonna rahvamajas aga tšellomuusika klassika Kreeka-Prantsuse pianisti Alexandra Nomidou ja Aare Tammesalu esituses. Festivali lõpetab laupäeval legendaarne Saaremaa akordionist Rein Orn koos sõpradega, pakkudes Süvasadamas mõnusa etteaste. Festivali piletid on saadaval Piletilevis ja tund enne algust kohapeal.

Aare Tammesalu sõnul on aastate jooksul suviselt soojad ilmad kontserte üldiselt soosinud. „Õnne on olnud palju ja vahel on vedanud uskumatul kombel. Vaid paaril korral on tulnud ilmaolude tõttu mõne artisti esinemine teise kohta viia,“ lausus ta. Ilma teemasse suhtub Tammesalu üpris filosoofiliselt: „Tänavune jahe suvi puudutab festivali peateemat väga lähedalt: kas inimkond on minetanud võime elada looduse ja oma koduplaneediga harmoonilises kooskõlas? Kas oleme ohjeldamatus ja hoolimatus tarbimises kahjustanud Maa keskkonda nii, et kliimamuutus on pöördumatu?“ küsib ta.

Mullu külastas Mustjala festivali kontserte ligi 330 inimest. Toona olid festivali kesksed isikud Mustjalas sündinud eesti keele- ja kirjandusteadlane Paul Saagpakk ning helilooja Veljo Tormis.