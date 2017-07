Puhkuste tippajal on mõistlik Triigi-Sõru laevale pilet ette osta

Läinud laupäeval sattusid Šveitsi turistid Triigi sadamas ootamatult kimbatusse. Hiiumaale reisijaid oli lõunasele laevale nõnda palju, et mitmed autod, sh karavanid, ei mahtunud lihtsalt laevale.

„Sadamatöötaja ütles, et peaksime kindlasti õhtusele laevale internetist pileti ette ostma, sest praegusel tippajal ei mahuks me suure tõenäosusega oma karavaniga ka õhtul laevale,“ kõneles laevalt maha jäänud turist.

Šveitslased polnud küll pahased, kuid väljendasid mõningast imestust, kuna Kuressaares asuvast turismiinfost oli neile öeldud, et laevale saamise pärast muret tundma ei pea. Nõnda ei soetanud nad omale ka ette piletit, mis kindlustanuks koha soovitud laeval.

Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi selgitas, et kuna neil ei ole Triigi ja Sõru vahelist liini teenindava AS-iga Kihnu Veeteed lepingut, siis nemad ise Triigi-Sõru liinile broneeringuid teha ei saa. „Küll aga oleme turistidele veebist vaadanud jooksvat infot, palju laeva peal vabasid kohtasid on ja soovitanud piletid broneerida reisibüroos,“ selgitas Mägi. Ta tõdes, et kui üksikutel sõiduautodel on nädala sees lootust tõepoolest ilma broneeringuta parvlaevale saada, siis rohkem kui ühe karavaniauto puhul tuleks kohad kindlasti broneerida. „Praktika näitab, et mida väiksem on saar, seda suurem on sinna tung,“ nentis Kristina Mägi. „Saared on suvel väga atraktiivsed piirkonnad ja sujuva reisi huvides võiks kõik laevapiletid olla ette broneeritud,“ kinnitas Mägi. Soela pardale mahub ühtekokku kuni 200 inimest ja kuni 22 sõiduautot või kaks veoautot. Pileteid saab ette osta vedaja kodulehel www.veeteed.com.