Rahvusvaheline reisiväljaanne soovitab külastada Saaremaa muuseumi

Rahvusvaheline reisiväljaanne The Culture Trip pani kokku nimekirja põnevatest muuseumidest, mida Eestis tuleks kindlasti külastada, vahendab Postimees.

Lisaks Saaremaa muuseumile on märkimist leidnud muuseumid, mis kõik asuvad kas Tallinnas või Tartus. Nendeks on Lennusadam, Eesti Rahva Muuseum, Tartu mänguasjamuuseum, Tartu kunstimuuseum, Rocca al Mare vabaõhumuuseum, Tallinna rüütliordude muuseum ja okupatsioonide muuseum.

Saaremaa muuseumi kohta kirjutab The Culture Trip, et Kuressaare linnuses asuvat muuseumi peaks kindlasti külastama, kui saarele juba mindud. Seal näeb väljapanekuid mitmest ajastust, lisaks saab külastada vana keldrit, kõndida kitsastes käikudes ja lõõgastuda linnust ümbritsevas pargis.

Saaremaa muuseumi teadusdirektor Olavi Pesti ütles, et rahvusvahelise reisiväljaande tunnustus teeb heameelt. Ta lisas, et analoogilisi tunnustusi pälvis Saaremaa muuseum ka ülemöödunud aastal. Toona pälviti reisiportaali TripAdvisor kvaliteediauhind ja Ida-Aasia väga laia levikuga turismiportaal Lianorg.com valis Saaremaa muuseumi turismiatraktsioonide Top Choice 2016 hulka.

Pesti sõnul on veidi paradoksaalne, et palju külastajad välismaalt kiidavad just muuseumi vanema ajaloo osakonna ja loodusosakonna püsinäitusi, mis on üles seatud hulk aastaid tagasi ja ei ole seega kuigi kaasaegsed. Välismaalased aga väidavad, et nad on tüdinud kõikjal, nii tööl, kodus kui ka puhkehetkel valitsevaist arvukaist ekraanidest ja vilkuvatest tuledest.