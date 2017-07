Saaremaa võib saada hundi küttimiseks eriloa

Saaremaa jahimehed võivad saada eriloa küttida väljaspool jahihooaega vähemalt üks lambaid murdnud hunt.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse peaspetsialist Margo Tannik ütles teisipäeval BNS-ile, et hundi laskmise eriloa andmine Saaremaale on üsna tõenäoline. “Täna-homme arutab taotlust vastav komisjon,” sõnas Tannik.

“Hundi tekitatud kahjustuste ulatus annab piisava aluse anda Saaremaa kirdeossa nuhtlusisendi küttimisluba.”

Kuusnõmme poolsaarel murdsid hundid möödunud nädala neljapäeva öösel 24 lammast. Järgmisel päeval, kui lambad viidi uude kohta, avastati veel seitse lammast murtuna. Ööl vastu esmaspäeva tungiti Lümandas karjamaal, kus asus ligi 30 lihaveist, kallale 700-800 kilo kaaluvale veisele, kelle seljal on ründamisest jäänud kahjustus.

Nädal varem ründas üks või mitu hunti lambakasvataja Madis Tiigi karja Jaagarahu sadama lähedal. Omaniku esialgsel hinnangul oli murtud lambaid mitukümmend. Veidi varem oli hunt Tiigi teises karjas murdnud kolm lammast.

Kihelkonna jahimeeste seltsi esimees Tormis Lepik on Saarte Häälele öelnud, et kohalikud jahimehed teavad piirkonnas üksi tegutsevast hundist. “Julgen väita, et seoses seakatkuga Saaremaal suureneb augustis ja septembris huntide rünnak koduloomadele, nii lammastele kui veistele,” ütles Lepik.

Ta selgitas, et metssigade arvukus on langenud ja hundi järgmine saakloom on metskits. Samas on tema sõnul Kihelkonnal ka metskitsede arv kahanenud. “Kui hundil metsas süüa ei ole, hakkab ta mujalt lisa võtma. See ei puuduta ainult Saaremaad, vaid kogu Eestit,” lisas jahiseltsi esimees.

Margo Tanniku sõnul annab keskkonnaamet alguses ilmselt ühe loa, millele võib hiljem lisa tulla.