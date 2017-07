Vaatamata sellele, et Saaremaal on viimastel aastatel kasutatava põllumaa pindala kasvanud tuhandeid hektareid, ei ole see Saaremaa põllumeeste maapuudust oluliselt leevendanud.

Staažikas põllumees Kaido Kirst sõnas, et maapuudus on Saaremaal tõepoolest olemas. Tema kolm poega on põllumajandusoskusi ammutanud juba maast madalast, kuid kõigile kolmele isa juures tööd ei jätkunud: “Meil on veidi üle 300 hektari maad, kuigi oma tehnika ja kolm poega saaksid edukalt rakendust umbes 500 hektari pealt.“

Kaks poega said vastava haridust tõendava dokumendi Olustverest, noorem poeg õppis aga paadiehitajaks. “Oskusi on neil kõigil, aga meie juures on tööl keskmine poeg, vanem töötab põllumajandusühistus. Kõigile kolmele lihtsalt praegu tööd pole ja niisama kodusolemine raha sisse ei too. Samas tuleb muidugi õnnelik olla, sest paljudel pole üldse tööd,“ sõnas Kirst.

Kaido Kirst märkis, et enne PRIA toetusi pole maa rendiks küsitud muud kui seda, et keegi maad hooldaks ja kasutuses hoiaks. Nüüd on asi võtnud ärilise pöörde ning domineerib see, kellel raha jätkub. Samuti ei olnud tol ajal ka konkurents nii suur kui toetuste ilmumise ajast.

Ümberkaudsed maad ostetakse ära ning pannakse seejärel rendile: “Ostjateks on ikka need, kel ressurssi jätkub, näiteks metsaühistud. Põllumajandussektoris ei ole aga garantiisid ning tuleb arvesse võtta ka loomulikku kadu. Kui pead iga tüki pealt mingi raha ära maksma, siis võib juhtuda, et endale ei jäägi suurt midagi alles,“ sõnas Kirst.

“Ma ütleks nii, et raisku lastud maid on palju,“ sõnas vilja- ja kalakasvatusega tegelev Priit Lulla. “Põllumajandusühistute käes on hulk maad, mille pealt saadakse pindalatoetust, kuid mida ei suudeta korrektselt hallata. “Mõnel põllul seisavad kolme aasta silorullid, teised on lihtsalt unarusse jäetud maad. Maaomanik peaks rohkem tähele panema, mis tema varaga toimub,“ sõnas Lulla, lisades, et nii mõnelgi pool on näha nn euromahe maad, mille omanikud võtavad küll toetust, kurnavad maad, aga põllule tagasi midagi ei anta.

“Meie piirkonnas lihtsalt polegi kuhugi poole laieneda, sest vaba maad ei ole,“ sõnas Saaremaal Leisi kandis vilja kasvatav Artur Laul. “Maad on tõesti keerulisem leida, aga kui seda oleks, siis laieneks ikka, kui vähegi saaks. Praegu tuleb lihtsalt leppida olemasoleva pinnaga.“