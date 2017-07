Angerjaturniir 20: naised hakkavad võimu võtma

Täna Kuressaare tennisekeskuse väljakutel algav valdavalt prominente koondav Angerja tenniseturniir tähistab oma 20. sünnipäeva.

Kui varasematel aastatel on tegemist olnud rahvusvahelise turniiriga, siis sedakorda piirdub angerjate peale mäng Saaremaa ja mandri tennisistide mõõduvõtmisega.

Angerjaturniiri peakorraldaja Märt Vooglaid tõdes, et mehi on sedakorda võistlemas 45 ning naisi 28. Võistlemas on Angerjaturniiri mõistes juba vanad kalad ehk tennisemängijad, kes varemgi kõnealusel turniiril osalenud. „Sel aastal tõesti väliskülalisi ei olegi tulnud, ongi ainult mängijad Saaremaalt ja Eestist,“ naeris ta.

Mis veel tänavu teistmoodi, on see, et naiste ja meeste suhtarvud on tasapisi teineteisele lähenenud. „Naised hakkavad turniiri vaikselt üle võtma. Alguses oli see ju ainult meeste turniir, aga nagu ikka elus – naised võtavad võimu üle,“ nentis turniiri peakorraldaja.

„Muud väga teistmoodi pole – sööme angerjat ja mängime palli!“ kinnitas Vooglaid. Turniir algab täna ning lõpeb laupäeval. Pidulik lõpetamine toimub Saaremaa veskis.